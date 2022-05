"T'ank you veddy much", spettacolo di Filippo Quezel al Teatro delle Maddalene

Giovedi? 26, venerdi? 27 e sabato 28 maggio al Teatro delle Maddalene di Padova, andrà in scena la mise en space di T’ank you veddy much scritta e diretta da Filippo Quezel, all’interno della rassegna “Reading is Fundamental” del Teatro Stabile del Veneto. Il progetto e? tra i vincitori del bando MaturAzione del Teatro Stabile del Veneto selezionato da una commissione composta da Carlo Mangolini, Lorenzo Maragoni e Giuseppe Morassi.

T’ank you veddy much e? la prima regia teatrale di Filippo Quezel, attore e filmmaker padovano con una lunga esperienza sul palco (Babilonia Teatri, Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile del Veneto ed ERT) e vari cortometraggi ben accolti dal pubblico e dai festival: il corto Tinder e? selezionato al Lago Film Fest 2022; il documentario Non lo so invece alla 27a Edizione di Visioni Italiane e proiettato alla Cineteca di Bologna.

Per T’ank you veddy much, Filippo Quezel sceglie Nicolo? Sordo in veste di attore e collaboratore alla drammaturgia insieme ad Elena Antonello, Norman Quaglierini, Valeria Segna e Laura Serena.

In T’ank you veddy much cinque attori si domandano se sia ancora possibile divertirsi a teatro, usando come metodo di studio il lavoro di Andy Kaufman (New York,1949 – West Hollywood,1984). Kaufman era, come dicono tutti, un comico. Lui pero? sosteneva di essere un cantante e un ballerino ripetendo spesso di non aver mai fatto una battuta in vita sua.

“Filippo – afferma Nicolo? - e? prima di tutto un amico e poi un collega. Ci siamo conosciuti al Teatro Verdi di Padova lavorando con il regista Giuseppe Emiliani. Per anni abbiamo desiderato collaborare insieme e T’ank you veddy much si e? rivelata l’occasione giusta in cui far confluire l’amore per il “weird” di Filippo con il mio senso dell’umorismo. Vogliamo soprattutto divertirci, e? fondamentale per noi non perdere la voglia di giocare e sperimentare come due bambini”. La collaborazione tra Filippo Quezel e Nicolò Sordo continuerà con il debutto a ottobre al Romaeuropa Festival per la regia di Babilonia Teatri con la messa in scena di Ok Boomer (anch’io sono uno stronzo) di Nicolo? Sordo vincitore del 14mo Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”.

T’ank you veddy much

26>28 maggio 2022

26 maggio ore 19

27 maggio ore 19

28 maggio ore 19

APERITIVO CON GLI INTERPRETI

A seguito delle letture di drammaturgia non perdere l’occasione di fare due chiacchiere con gli interpreti presso La Barrique des Gourmets, per vivere la convivialità del teatro nella sua forma più divertente e frizzante!

I biglietti

biglietto lettura 3 euro

biglietto lettura + aperitivo 5 euro

Acquistabili online, alla biglietteria del Teatro Verdi e al Teatro Maddalene.

Orari di biglietteria del Teatro Maddalene

dal 10 al 29 maggio 2022

domenica, lunedì, mercoledì chiuso

martedì 18-19

giovedì, venerdì, sabato dalle 16 all’inizio dello spettacolo

Info web

READING IS FUNdamental T’ank you veddy much - Teatro Stabile del Veneto (teatrostabileveneto.it)

