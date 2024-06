"Sonidos libres", spettacolo di flamenco con danza e musica dal vivo a palazzo Zuckermann

Prosegue l’appuntamento con l’attesa rassegna estiva di eventi e spettacoli cinematografici dell’estate padovana che da oltre 30 anni, ininterrottamente, caratterizza tutte le serate estive in città da giugno ad agosto.

Lo spettacolo Sonidos libres è in un viaggio alla scoperta di passi, gesti, musica, scene e costumi tipici di danze andaluse, nate da tradizioni cariche di significato, di pathos, di energia vitale e dinamicità; con una forza interiore in grado di trasmettere valori e principi incredibilmente attuali.

Il Flamenco è Patrimonio Unesco dal 2010 e la data dello spettacolo, il 21 giugno alle ore 21.15, solstizio d'estate, è stata volutamente scelta in concomitanza con la giornata dedicata alla festa europea della musica.

Marta Roverto, direzione artistica

Antonia Sibio, chitarra

Rafael Perea, canto

Francesco Perrotta, percussioni

CORPO DI BALLO: Associazione Duendarte

Info e biglietti

Biglietto unico: euro 15

duendarteflamenco@gmail.com

Tel. 3482734952

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sonidos-libres

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sonidos-libres