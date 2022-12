Spettacolo di improvvisazione teatrale: "A.r.e.m. Agenzia recupero eventi mancanti"

E tu, che ricordo vorresti rivivere? I?n occasione della Giornata Mondiale del Migrante, che si celebra ogni anno il 18 dicembre, l'Associazione Popoli Insieme vi invita allo spettacolo "A.r.e.m. Agenzia recupero eventi mancanti": uno spettacolo d’improvvisazione, regia e drammaturgia in tempo reale dove il pubblico è parte essenziale del processo creativo e diventa protagonista senza mai venire coinvolto nella messa in scena. Un luogo unico dove ritrovare qualcosa di sé. A rendere ancora più speciale l'evento sarà il pubblico in parte composto da persone migranti e rifugiate che, nelle settimane precedenti, vivranno un momento di preparazione allo spettacolo pensato per portarle ad un approfondimento collettivo e auto-narrativo, per favorire una loro miglior comprensione e partecipazione.



Venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 20.30 presso la Parrocchia San Bellino in via Jacopo della

Quercia 24 a Padova. L'ingresso è gratuito previa iscrizione tramite questo form: https://www.eventbrite.it.

Lo spettacolo è un’idea di Elena Vanni e Raimondo Brandi . Di e con Elena Dragonetti, Francesca Farcomeni, Noemi Parroni, Elena Vanni. Con il sostegno produttivo di Residenza Idra . In collaborazione con La Corte Ospitale. Con il contributo di Fondazione Cariplo. L?'iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale - Obiettivo 16 Agenda 2030.