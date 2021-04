“Chi è Andrea?”, spettacolo di improvvisazione teatrale online

Volete scoprire “Chi è Andrea?” Avrete questa opportunità sabato 3 aprile 2021, alle ore 22, grazie ad uno spettacolo di improvvisazione teatrale interattivo, ideato appositamente per il web e trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di CambiScena. Storie e situazioni, motivazioni e personaggi apparentemente slegati gli uni dagli altri condurranno attori e pubblico a costruire insieme “CHI E’ ANDREA?” con una performance che prende il concetto di lontananza, lo strumento della videochiamata e li usa per affascinarci con la narrazione estemporanea.

In questa data CambiScena è onorata di ospitare nel cast Andrea Mitri, amico e stimato attore ed improvvisatore del panorama italiano.

Aspettando di tornare a teatro dal vivo, l’attività creativa di CambiScena non si è mai fermata. Sono stati concepiti e messi online diversi format, cercando di creare e sperimentare nuove soluzioni e modalità per continuare a raccontare storie, trasmettere emozioni e divertire con l’improvvisazione teatrale.

Con Andrea Mitri, Andrea Masiero, Antonio Contartese e Claudia Gafà.

Regia video di Paolo Facco.

Come vedere lo spettacolo

L’evento sarà gratuito in diretta streaming sul canale YouTube di CambiScena a questo link: https://youtu.be/3W8fn8Eu8SM

Sostieni l’Associazione Culturale CambiScena con una donazione PayPal: https://tinyurl.com/Sostieni-CambiScena

Info

https://www.cambiscena.it/index.php/component/k2/item/929-03-04-chi-e-andrea-spettacolo-online

info@cambiscena.it - +39 3393698876 – www.cambiscena.it