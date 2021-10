A Villa del Conte “I love dogs”, lo show benefico di otto pornoatrici per aiutare il canile

Orario non disponibile

Domenica 24 ottobre al locale Heaven Lap Dance di Villa del Conte, in provincia di Padova, si terrà una serata a scopo benefico per sostenere il Dogs Village di Collesano, piccolo paese alle porte di Palermo, gestito dalla signora Donata Campanella.

Per l’occasione, le artiste del mondo a luci rosse si esibiranno a titolo gratuito in uno spettacolo dal vivo.

Le protagoniste dell'evento

Le special guest della serata saranno: la duchessa dell’hard Luana Borgia, una delle artiste più amate della scuderia di Riccardo Schicchi, India; la ballerina e sexy star brasiliana già vincitrice del reality WildGirls 3 Yara Costa, la spoletina Morena Capoccia, pornoattrice amatoriale soprannominata dai suoi numerosi fans La Scaldacamionisti; la famosa pornostar siciliana Sofia Siena già vista su Canale 5 a Ciao Darwin; la nuova stella del firmamento hard Marika Milani, ultima scoperta di Max Felicitas; la vulcanica pornostar cremonese Lena, già vista nel programma Mediaset Live - Non è la d’Urso; la famosa sexy star Nadia Mori, volto di punta di numerosi programmi tv e la misteriosa performer mascherata Fantasylady.

Ingresso

Il costo del biglietto di questa maratona di spettacoli no-stop, che inizierà alle ore 18 e terminerà attorno alla mezzanotte, è di soli 10 euro. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti d’ingresso verrà interamente devoluto al Dogs Village palermitano.

Info e prenotazioni 3498389884 3488134798

Il rifugio

“Il rifugio canino esiste da vent’anni, ad oggi ospita ben 210 cani ed è un’associazione Onlus. Ogni sera, Donata, per sfamare i suoi amici a quattro zampe ha bisogno di ben 100 chili di crocchette e 36 barattoloni di carne. La signora Campanella sta in piedi soprattutto grazie alle donazioni dei generosi amici di Facebook che tramite ricarica Postepay le fanno avere dei soldi per sfamare e coprire tutte le esigenze dei suoi amici pelosi”.

Info web

