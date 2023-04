Il Circolo della Lirica di Padova celebra il mito di Maria Callas a 100 anni dalla nascita con un lo spettacolo lirico Maria Callas, la diva, il mito, la donna. Un racconto poetico, una narrazione tragica, commovente, drammatica. «L’emozione di quel suono… la sua voce che udivo per la prima volta giungeva attraverso i timpani fino ai nervi, alle cellule più segrete e recondite della mente... Dalla morte della Divina ci sarà un prima e un dopo Callas», disse il regista Franco Zeffirelli che con lei intrecciò un relazione artistica e di profonda amicizia.

Maria Anna Cecilia Sofia Kalogheropoulou - in arte Maria Callas, scomparsa a Parigi nel 1977, è stata un'artista dal talento sconfinato capace di raccogliere grandi successi tali da rendere la sua figura leggendaria e un'icona di stile del suo tempo. Adorata dal pubblico di tutto il mondo ma con una esistenza ancora più tragica di quanto si possa pensare. Col suo canto ha segnato un’epoca, ha eseguito tutti i repertori possibili, da Gluck a Wagner, dal soprano leggero al drammatico, dal Romanticismo di Bellini al Verismo di Giordano. Non ha respinto neppure il cinema e resta indimenticabile la sua interpretazione nel film Medea di Pier Paolo Pasolini. Attraverso il racconto della sua vita, il repertorio, le registrazioni e la sua eredità artistica andremo alla ricerca dell’essenzialità di Maria Callas con il suggestivo racconto di Athos Tromboni, critico musicale, scrittore e poeta.

Il soprano Tatiana Aguiar, accompagnata dal M° Alberto Boischio, punteggerà la narrazione dando voce e vita alle eroine dell’Opera, quali Norma, Butterflay, Violetta, Amelia, Gioconda, Medora… le figure femminili care a colei che è definita “la divina”. Il 16 settembre 1977 alle 13.30 la radio francese interrompe i programmi per annunciare la morte per suicidio di Maria Callas il mondo si ferma. E, da lì in poi il théos, diventa mito Con questo evento simbolo e un incontro conviviale, dichiara la presidente dott.ssa Nicoletta Scalzotto, il Circolo della Lirica di Padova prosegue i festeggiamenti per il quarantennale dell’Associazione - iniziati a marzo con il grande successo della produzione dell’opera barocca Dido and AEnea di Purcell – che si prolungheranno fino a Dicembre con una ricca e speciale stagione musicale curata dal direttore artistico M° Nicola Simoni, e in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e la Fondazione Ferrari e Salimbeni di Venezia.

Domenica 16 aprile alle ore 17 al Ten Restaurant, via Bronzetti 34 Padova. Spettacolo lirico e cena 30 euro.

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 335 630 3408 - 349 802 6146 - 347 953 1018. Info: www.circolodellalirica.it.