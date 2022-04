Spettacolo lirico "Un soave non so che": i più celebri duetti d'opera

"Un soave non so che" è il nuovo spettacolo lirico teatrale del Circolo della Lirica di Padova in scena, domenica 24 aprile, a Palazzo Zacco. Il racconto dell'amore ai tempi del Romanticismo italiano ed europeo con i più famosi duetti e le arie d’opera del Belcanto. Tradito, schernito dal perfido cor, io sento che ancora quest'alma l'adora, io sento per essa le voci d'amor, canta il povero Ferrando ancora scosso dalla scoperta dell'infedeltà della sua Dorabella. E da qui si snoda un vibrante e intenso racconto che ripercorre storie d'amore racchiuse nelle pagine musicali di Mozart, Bizet, Donizetti, Puccini,

Sono storie d‘amore che hanno emozionato il pubblico di tutto il mondo, troppo belle per essere vissute e a volte … troppo pericolose per chi vi sta intorno. Storie d’amore, narrate attraverso le superbe melodie create dai più celebri compositori, che provocano moti di sincero sentimento: empatia, sollievo, compassione e emozionante partecipazione per le vicende dei protagonisti Il soprano Melissa Purnell e il tenore Carlos Natale ci condurranno nelle atmosfere appassionanti con le romanze e i più bei duetti del repertorio lirico. Chiara Casarotto accompagnerà il ricco programma musicale anche con brani pianistici di grandi musicisti.

Informazioni e contatti

Domenica 24 aprile, ore 17 Sede del concerto: Palazzo Zacco, Circolo Unificato dell'Esercito, Prato della Valle 82. Prenotazione, Greenpass e mascherina obbligatori. Ingresso contributo responsabile 10 euro - Soci Circolo della lirica ingresso gratuito.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri 349 802 6146 - 348 905 1968 - 335 630 3408.

Info: www.circolodellalirica.it