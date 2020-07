"Illusio": Mattia Favaro, the juggler illusionist, al Teatró di Abano Terme

The summer is magic

Ad Abano Terme arriva il primo spettacolo che fonde le illusioni con la giocoleria.

Allacciatevi le cinture. Perché?

Sabato 25 luglio partiremo per un viaggio entusiasmante e vi trasporteremo in un mondo dove nulla è reale. Apparizioni, sparizioni di oggetti animati ed inanimati, numeri di levitazioni vi terranno incollati alla sedia; durante questa serata ciò che considerate impossibile diventerà reale di fronte ai vostri occhi.

Chi ci accompagnerà durante questo viaggio? Un artista eccezionale: Mattia Favero, in arte Illusio. Fin da piccolo sognava di avere dei super poteri, poi crescendo ha scoperto la giocoleria, un’affascinante mondo che gli permetteva di fare cose straordinarie. Per lui questo non era ancora abbastanza per lasciare tutti a bocca aperta. Quasi per caso grazie a un libro scopre le innumerevoli facce dell’illusionismo, permettendogli di crescere professionalmente fondendo più arti in un unico genere. Infatti, nonostante la giovane età, Mattia vanta un curriculum ricco di esperienze variegate che gli permettono poi di offrire uno spettacolo in grado di fondere entrambe le arti e di tenere il pubblico costantemente con il fiato sospeso.

Sarà una serata dove il reale ed il reale si fonderanno fino a farvi perdere in un universo reinventato da zero, un mondo in cui saremo protetti dalle avversità della vita, dove la verità prosaica delle cose materiali si confonderà con la verità tumultuosa dei sogni, nei quali non sempre funzionano le leggi della fisica e della logica.

Siete pronti a partire con noi per questo viaggio nel mondo dell’irreale? Mirco Fattore e Alessio Guerra vi aspettano sabato 25 luglio alle ore 21.30. Prima dello spettacolo sarà possibile gustare una cena vegetariana presso l’area food & beverage situata presso CRC Anima & Musica.

I biglietti sono acquistabili online sul sito Vivaticket oppure direttamente la sera dell’evento al botteghino del teatro. E’ possibile prenotare i propri biglietti in anticipo contattandoci al numero 3279209225 oppure all’indirizzo biglietteria@teatroabanoterme.it

Per maggiori informazioni sul programma, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.teatroabanoterme.it e a seguire le nostre pagine social FB (@teatroabanoterme) e Instagram (teatro_abano.t)."

L'evento

Ore 19

Apertura Villaggio

***

Ore 20.30

Presentazione Libro

“Trattato di medicina in 19 racconti e mezzo”

di Arben Deja

La presentazione del libro sarà condotta da Patrizia Tazza

***

Ore 21

Illusio – Mattia Favaro

The Juggler Illusionist

Il primo spettacolo che fonde le illusioni con la giocoleria. Vi trasporteremo in un mondo dove nulla è reale. Apparizioni, sparizioni di oggetti animati ed inanimati, numeri di levitazioni che vi terranno incollati alla sedia.

L’impossibile sarà reso possibile!

***

dal Ristorante:

Cena a tema vegetariana

Info biglietteria

327 9209225

biglietteria@teatroabanoterme.it

Orari biglietteria

lun - mar - gio - ven - sab dalle 18.00 alle 22.30*

mer - dom dalle 17.00 alle 22.30*

*alcuni eventi prevedono orari di apertura e chiusura differenti

Ristorante

All’interno del villaggio sarà possibile cenare con qualche piatto gustoso preparato dalla nostra cucina: panini, patatine, piadine ed una griglia sempre rovente. Tenete d’occhio il programma per non perdervi le fantastiche cene a tema che abbiamo pensato per voi.

Insieme al cibo non può mancare la drink list: fantastici cocktails preparati nel nostro bar dinamico .

Info e prenotazione ristorante

049 2321842

info@teatroabanoterme.it

Distanti ma insieme

La priorità degli organizzatori dell’evento è la sicurezza per gli ospiti, gli artisti e gli spettatori organizzando l’intero evento in un area di più di 8500mq.

È previsto 1 solo ingresso contingentato al Villaggio (ingresso da via Appia Monterosso 29).

Prima di ogni ingresso verrà misurata la temperatura e richiesto un documento d’identità in adempienza della normativa vigente per eventuale Covid-19 Contact Tracing.

Info web

