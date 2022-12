A Padova lo spettacolo "La maledizione dei Romanov"

Compagnia Teatrale Beolco Ruzzante presenta, per la stagione 2022/2023, l'evento, a ingresso gratuito: "La Maledizione dei Romanov".

Tristan, giovane e intraprendente insegnante all’inizio della sua carriera, viene ingaggiato per un lavoro in un remoto villaggio, ma non uno qualunque. Verità e illusione, magia e mistero, logica e contraddizione aleggiano sugli strani abitanti, che Tristan scoprirà profondamente stupidi e inabili a imparare. L’avventura si prospetta più che ardua per l’insegnante, in una terra dove sembra essersi insidiato un misterioso male…riuscirà il nostro Tristan nella sua impresa e a riportare alla ragione gli abitanti del villaggio? Venite ad immergervi in un mondo magico, con tanta voglia di sognare!

Regia di Nicola Stefani e Anna Vincenti.

Lo spettacolo avrà luogo Domenica 11 Dicembre ore 21 presso il Cinema Don Bosco in via San Camillo De Lellis 4, a Padova.

Web: https://ruzzante.eu/.