La notte di Halloween a Villa Correr

Chi la conosce lo sa… che ogni volta che si varca il portone di Villa Correr, si è avvolti da un senso di "Mistero". Lunedì 31 Ottobre 2022 Fiera del Mistero in collaborazione con la Pro Loco di Casale di Scodosia organizza "Mistero a Villa Correr - La Notte di Halloween" dalle ore 18, una notte per far luce sugli enigmi e le maledizioni che circondano la "Villa più infestata del Veneto".

Nel corso della serata infatti verrà organizzata una conferenza con il gruppo di ricerca dei fenomeni paranormali "Real Ghost Venice" nella quale mostreranno il risultato delle indagini condotte presso la fatiscente struttura. Verrà allestita una "Sala delle torture" a cura della Compagnia del Boia, con strumenti di tortura medioevali perfettamente funzionanti, da provare! Saranno organizzate, ad ogni ora, visite guidate dei piani segreti della Villa... completamente al buio!

Per chi vorrà ci sarà la "cena con i Ghost Hunters". Dalle 23, invece, inizierà la festa! 2 situazioni musicali: NewWave e Dark con Fedrica Velvet e Lady-J + House con Flaffy DJ e Jacopo Chaos. A disposizione servizio cocktail-bar, birra artigianale Pole Beer & Hop e bevande storiche con Ombraluna. Si raccomanda l'abbigliamento a tema, a disposizione gratuitamente per tutti Truccatrice/Make-up Artist.

Web: https://www.facebook.com/events/1156145438302722.