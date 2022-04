Spettacolo e mostra di fine anno “La natura in un sogno” all’Auditorium San Michele di Selvazzano

Domenica 1 maggio alle ore 18 all’Auditorium San Michele la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione culturale Fantalica APS organizzano lo spettacolo “La natura in un sogno” che conclude un anno di lavoro dei bambini e ragazzi del progetto Art Factory Lab-La Casa Delle Arti. Il progetto, attivo dal 2015 a Selvazzano Dentro al Centro Civico Baracca, mira a coinvolgere bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni in attività artistiche ed espressive con approccio multidisciplinare, favorendo l’aggregazione, l’inclusione e l’integrazione attraverso le arti.

«Lo spettacolo di domenica “La Natura in un sogno”, che conclude le attività artistiche iniziate ad ottobre 2021, – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – si ispira al tema filo conduttore, Natura e/è Arte. L’evento unirà le diverse discipline artistiche affrontate: rappresentazione teatrale, coreografie e scenografie sono frutto del lavoro svolto durante l’anno, valorizzando la creatività e i talenti dei bambini e dei ragazzi. Centrale sarà la riflessione sul rapporto che intercorre tra la natura e l’arte, attraverso l’approccio ai quattro elementi acqua, fuoco, terra e aria, che i bambini hanno toccato con mano esprimendo tutta la loro sensibilità e utilizzando il proprio corpo per rapportarsi al mondo e agli altri. L’evento consentirà ai piccoli creativi di esibirsi finalmente pubblicamente e mettere in mostra il frutto del loro percorso artistico e formativo».

L'evento

Il programma prevede anche l’esposizione dei lavori artistici realizzati concludendo così il ciclo di laboratori pomeridiani Art Factory Lab-La Casa Delle Arti, rivolto a bambini dai 6 ai 14 anni.

Il progetto, finanziato dalla Città di Selvazzano Dentro, propone attività espressive e artistiche annuali con l’obiettivo di coinvolgere i bambini in un’esperienza di scoperta dei propri talenti creativi.

I laboratori di arte, teatro, disegno e danza espressiva sono tenuti da artisti-educatori, rispettivamente Giulia Marangon, Martina Zanarella, Marianna Cavalieri e Giuseppe Savio. Si tratta di una vera e propria squadra, che, nel corso dell’anno 2021-2022, ha lavorato insieme per consentire ai giovani artisti di vivere un’esperienza unica e formativa nel mondo delle arti, portandoli mano nella mano in un percorso multidisciplinare che in quest’occasione potrà mostrare pubblicamente i suoi frutti.

Ingresso

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti su prenotazione al seguente link:

https://forms.gle/sUSwF4vee4EDhrYx7

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Per ulteriori informazioni:

Associazione Culturale Fantalica APS

dal lunedì al venerdì 10-14/16-20

Contatti

tel. 0492104096, cel. 3483502269

e-mail. fantalica@fantalica.com

https://www.fantalica.com/

