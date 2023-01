Una Fetta di Teatro, spettacolo per bambini “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel” al teatro San Carlo

Domenica 15 gennaio alle 16 al Teatro San Carlo la compagnia teatrale La casa degli gnomi presenta “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel”, uno spettacolo di burattini e pupazzi animati adatto a partire dai 3 anni che si inserisce nel cartellone di “Una fetta di teatro”, la lunga rassegna di spettacoli per bambini e famiglie organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

A gennaio e febbraio gli spettacoli per bambini si alterneranno tra Teatro San Carlo e Piccolo Teatro, mentre nel mese di marzo gli ultimi quattro appuntamenti saranno al Teatro Esperia. Tre diverse sale della comunità sono quindi impegnate per offrire alla cittadinanza una rassegna ben differenziata nelle offerte e distribuita nel territorio, durante tutto il periodo invernale.

Lo strano pranzo di Hansel e Gretel – Compagnia teatrale La casa degli gnomi con Lucia Osellieri

La famosissima fiaba di “Hansel e Gretel” in una versione scoppiettante che utilizza varie tecniche del teatro di figura: burattini, pupazzi animati, teatro-gonna. La baracca girevole è la casa dei genitori ma diventa anche la casa della strega, in un gioco di trasformazioni che coinvolge il pubblico fino al lieto fine della storia. Ancora una volta il teatro dei burattini, il teatro di figura, è una piccola magia, con la forza che ha nel coinvolgere i bambini e proiettarli nelle emozioni primarie, il bene e il male, con caratteri netti e ben delineati, dove è facile identificarsi.

In scena c’è Lucia Osellieri, che non si discosta dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm: quella che porta in scena è la storia dell’evoluzione del bambino che deve imparare a camminare da solo nella vita, nel bosco-foresta, ed è solo quando avrà fatto questa crescita che troverà tesori e ricchezze… tutti possiamo smarrirci nei sentieri che le fiabe ci offrono e trovare scrigni pieni di perle.

Il successivo appuntamento con il teatro per le famiglie è fissato per domenica 22 gennaio al Piccolo Teatro con il divertente “Lumaca Lucilla”, di Acqualta Teatro.

Sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni sempre aggiornate sugli appuntamenti in programma.

Ingresso : il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Convenzione con il parco degli alberi parlanti di treviso : presentando il biglietto degli spettacoli della rassegna sarà possibile ottenere un ingresso bambino a solo 1 euro per un percorso didattico a scelta (valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante e su prenotazione a info.parco@alcuni.it entro il 31/12/23).

Info web

https://live.alcuni.it/evento/lo-strano-pranzo-di-hansel-e-gretel-15-1-23/

https://www.facebook.com/spazioalteatro/

Foto articolo da comunicato stampa