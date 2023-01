“Storie di Gianni”, lo spettacolo per bambini al teatro San Carlo

Domenica 29 gennaio alle 16 al Teatro San Carlo per il cartellone di spettacoli rivolti ai bambini e alle famiglie il Teatro delle Quisquilie presenta “Storie di Gianni”, tratto da “Favole al telefono” di Gianni Rodari.

La rassegna “Una fetta di teatro” è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Lo spettacolo che i bambini si divertiranno a guardare domenica è tratto dalla splendida raccolta di racconti inventivi e pieni di colpi di scena scritti da Rodari ben 60 anni fa, ma sempre attuali. Le sue “Favole al telefono” sono frutto di quella ‘fantasia’ che Rodari trattava come un muscolo da allenare, o meglio, che metteva sullo stesso piano della grammatica, che impone regole da imparare, ma che in questo caso si possono trasgredire, personalizzare, inventare e reinventare.

Questi racconti hanno incantato generazioni di bambini, sono ormai dei classici e, come scrive Italo Calvino, “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire” e ancora “D'un classico, ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima”. Non deve stupire che anche i bambini di oggi rimangano incantati leggendo e ascoltando queste “favole” perché, malgrado internet e la televisione, potranno sempre immedesimarsi in Tonino, che non aveva fatto i compiti e desiderava diventare invisibile, o in Martino, che voleva sapere dove portasse quella strada che tutti dicevano che non andava in nessun posto…

Lo spettacolo mette in scena un attore-narratore-cantastorie – Massimo Lazzeri, che è anche autore del testo – il quale, con l’ausilio di canzoni, proiezioni e altri piccoli archibugi teatrali, racconta alcune di queste storie, con la semplicità che richiedono e che avrebbe senz’altro apprezzato anche l’autore.

Non è possibile privare i bambini della curiosità e della capacità di meravigliarsi. E basta davvero poco per suscitare un sorriso e per farli rimanere a bocca aperta…

Questa la motivazione con cui la giuria del Premio Nazionale Teatro per ragazzi Emanuele Luzzati ha premiato lo spettacolo della compagnia trentina Il teatro delle quisquilie: “Rodari e Luzzati, coetanei, stesso atteggiamento verso il mondo infantile, portatore di stupore, di verità e di freschezza. Il mare evocato come riva dalla quale iniziare racconti. La fantasia, l’uso del poco e dell’oggetto recuperato come strategia per inventare con libertà…”.

Il prossimo appuntamento con Una fetta di teatro è fissato per domenica 5 febbraio al Piccolo Teatro con lo spettacolo “Clownerentola”, messo in scena da Bottega Buffa.

Sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni sempre aggiornate sugli appuntamenti in programma.

Ingresso : il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

: il biglietto d’ingresso costa e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Convenzione con il parco degli alberi parlanti di Treviso : presentando il biglietto degli spettacoli della rassegna sarà possibile ottenere un ingresso bambino a solo 1 euro per un percorso didattico a scelta (valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante e su prenotazione a info.parco@alcuni.it entro il 31/12/23).

Info web

https://live.alcuni.it/evento/storie-di-gianni-29-01-23/

Foto articolo da comunicato stampa