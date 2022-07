«Storia di un uomo e della sua ombra», spettacolo in piazza Primo Maggio a Montegrotto

Prosegue a Montegrotto Terme l’apprezzatissima rassegna di teatro per le famiglie «Il teatro al verde». Mercoledì 20 luglio alle 21 in piazza Primo Maggio la compagnia Principio Attivo Teatro di Lecce porterà in scena lo spettacolo « Storia di un uomo e della sua ombra (Mannaggia ‘a mort)».

Un sogno, un incubo o forse un gioco. Uno spettacolo inaspettato e divertente fin dalla prima battuta che non c’è. Sì, perché lo spettacolo è tutto una sorpresa. Un cartone animato in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa. Con pochissimi artifici scenici e l’originale uso della musica dal vivo si racconta una storia vecchia come il mondo che si dipana tra conflitti, equivoci e gag divertenti e poetiche allo stesso tempo. Il linguaggio usato è quello del teatro fisico, della clownerie e dei film muti.

L’ingresso allo spettacolo è libero.

