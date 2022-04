Spettacolo-reading "Ezzelino, figlio del demonio" alla Sala dei Giganti

In breve

Sala dei Giganti - Piazza Capitaniato (PD)

9 aprile 2022 - ore 18

Ezzelino - Figlio del demonio

I capolavori letterari di Rolandino e Albertino Mussato

Testi di Silvia Gorgi e Albertino Mussato

regia di Vittorio Attene

presentato dall’Associazione Sugarpulp con Rec.itando Vittorio Attene ActingStudio

Con: Giuseppe Savio, Vittorio Attene, Bruna Laura Filippini, Lahire Tortora, Ambra Goffi, Claudia Tessari.

Musiche dal vivo di Michele Bargigia.

Nell’ambito della rassegna 8×8: 8 storie per 8 secoli sabato 9 aprile 2022, alle 18, andrà in scena, nella Sala dei Giganti del Palazzo Liviano, lo spettacolo-reading “Ezzelino-Figlio del Demonio”, a cura dell’Associazione Sugarpulp, in collaborazione con Rec.itando, su testi dell’autrice Silvia Gorgi e con la regia di Vittorio Attene. Inizia così il primo di tre appuntamenti che metteranno in scena Gorgi-Attene, dedicato in questo caso, come tutta la giornata del 9 aprile, al secolo del Duecento e alle connessioni fra l’Università e la città.

Silvia Gorgi, autrice di cinque libri dedicati a Padova, racconterà come nasce la “leggenda nera” di Ezzelino III da Romano, partendo da un capolavoro letterario del Medioevo: la Cronica del notaio padovano Rolandino - docente nello Studio di Padova - opera del 1262, che documenta un nuovo modo di narrare la Storia e rappresenta la più completa testimonianza sul Veneto del Duecento. Il testo fece scuola, tanto che un altro letterato patavino, Albertino Mussato, offrirà nuovo impulso alla leggenda, facendo diventare Ezzelino “figlio del demonio”. Vittorio Attene dirige proprio il prezioso testo di Albertino Mussato, Ecerenis, tragedia dedicata alla vita e alla morte di Ezzelino III, documento drammaturgico dal grande valore storico, che permise al letterato di essere incoronato poeta, qui presentato in forma di reading con letture di Giuseppe Savio, Vittorio Attene, Bruna Laura Filippini, Lahire Tortora, Ambra Goffi, Claudia Tessari e con l’accompagnamento musicale di Michele Bargigia.

Gli altri due appuntamenti su testi di Silvia Gorgi e con la regia di Vittorio Attene, curati dall’Associazione Sugarpulp, in collaborazione con Rec.itando, per il Dipartimento dei Beni Culturali, ci saranno a ottobre e novembre, con spettacoli dedicati al Settecento e all’Ottocento.

“8×8” è una proposta elaborata dal Dipartimento dei Beni culturali per gli 800 anni dell’Università degli studi di Padova, in cui docenti, ricercatrici e ricercatori del Dbc propongono un programma di eventi multidisciplinari che mira a illustrare le connessioni tra vita accademica e cittadina. Per celebrare gli 800 anni dell’Università di Padova, e ripercorrerne la sua storia dalle origini a oggi, da sabato 12 marzo al 17 dicembre, il Dipartimento ha ideato un palinsesto di eventi che si divide fra conferenze, visite guidate e spettacoli, in otto storie. Di mese in mese gli appuntamenti marcheranno gli snodi storici della storia della città. Il Duecento, in aprile, sarà letto con iniziative che accompagneranno i cittadini fra i Palazzi del Consiglio, l’Università, il Comune e in un’immersione nella Padova medioevale, con iniziative coordinate da Valentina Cantone, Alejandra Chavarria e Giovanna Valenzano.

Nell’ottica di ripartire coralmente dopo due anni di contingentamento forzato delle attività, il Dipartimento di Beni culturali ha volutamente privilegiato compagnie teatrali e interpreti operanti sul territorio che accompagneranno con spettacoli, secolo per secolo, le manifestazioni in programma. Tra questi: Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini, Silvia Gorgi e Vittorio Attene con l’Associazione Sugarpulp, Compagnia Carichi Sospesi, Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo del Teatro de Linutile, Concentus Musicus Patavinus, Associazione Bel Teatro con Bruno Lovadina, Tam Teatrodanza.

Come partecipare

Per partecipare allo spettacolo “Ezzelino-Figlio del Demonio”, gratuito, è necessario prenotarsi a questo link:

Silvia Gorgi

Silvia Gorgi, padovana doc, autrice di cinque saggi dedicati alla sua città Padova per Newton Compton e pubblicati per la collana Quest’Italia, è al lavoro sul sesto dal titolo Luoghi fantastici di Padova e dove trovarli. Ha sceneggiato il documentario d’arte «Urbs Picta: Giotto e il sogno del Rinascimento», insieme allo scrittore bestseller Matteo Strukul. Prodotto da Magnitudo Film, RedString Pictures, e Nordest Boulevard, e con la regia di Francesco Invernizzi, il documentario sul ciclo pittorico trecentesco della città di Padova, inserito nella lista del patrimonio UNESCO, a fine luglio 2021, è in fase di produzione. Giornalista, scrive di cinema, arte e nuove tendenze, per i quotidiani del gruppo editoriale GEDI(L’Espresso) e per Sugarpulp Magazine, per il quale segue come inviata i festival cinematografici internazionali (Venezia, Cannes, Berlino, Transilvania). Alcuni suoi servizi di viaggio sono stati pubblicati da «Elle Italia» e «il Venerdì di Repubblica». Laureata in Scienze Politiche, dopo una specializzazione in Giornalismo, all’Università di Padova, è diventata responsabile di uffici stampa per associazioni, registi, attori, produzioni cinematografiche. Speaker radiofonica, ha ideato “Nordest Boulevard”, dapprima programma radio, oggi divenuta società di pre-produzione cinematografica, di cui è amministratrice unica. Ha curato mostre di artisti in Veneto e a Berlino. Collabora come responsabile contenuti all’organizzazione di vari festival culturali (Festival delle Idee, 800 Padova Festival, Sugarcon). Dal 2010 vive fra Padova e Berlino. Con Newton Compton Editori ha pubblicato: Forse non tutti sanno che a Padova; Storie segrete della Storia di Padova; I Luoghi e i racconti più strani di Padova; Le incredibili curiosità di Padova; Padova che nessuno conosce

Vittorio Attene

Vittorio Attene è nato a Cagliari e si è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1995. Da allora ha vissuto a Roma fino al 2002 e poi si è trasferito a Padova. Attore e regista, nel 2004 ha completato il corso di perfezionamento in regia presso il Teatro Stabile del Veneto, “Dalla tragedia greca al teatro del ‘900”, dove ha studiato con Maurizio Scaparro, Marco Sciaccaluga, Luca De Fusco, Piero Maccarinelli e Beppe Navello. Ha seguito seminari con attori di fama internazionale come Nicholaj Karpov (Biomeccanica), dalla Scuola di Mosca, Alan Woodhouse (Educazione della voce), dalla Guilldhall School of London, Wendy Alnutt (Improvvisazione), dalla Guilldhall School of London, Marisa Fabbri (Struttura del testo), dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Tobias Verti (Movimento del corpo) al festival teatrale di San Miniato, Ken Rea (Educazione della voce), dalla Guilldhall School of London. Nel 2017 ha conseguito la Masterclass sulla “Commedia musicale italiana di Garinei e Giovannini” presso il Teatro LiNUTILE. Dal 2004 inizia anche ad insegnare presso scuole e associazioni del territorio patavino in qualità di docente di recitazione teatrale e cinematografica, dizione, lettura espressiva e public speaking. Sempre in quegli anni, in concomitanza con i primi saggi scopre anche la regia teatrale e comincia così ad affrontare da regista il teatro in modo diverso. Shakespeare, Brecht, Eschilo, Pinter, Moliere, Pirandello, Wilde, Ensler, Feydeau, Ionesco, Tardieau, Carrol, Orton e Burton da cui nasce l’omonimo musical “The Nightmare Before Christmas” distribuito dalla Dreaming Academy. Dai corsi teatrali diversi allievi intraprendono il percorso professionale chi nel teatro, chi nel cinema come invece prendono vita diverse compagnie teatrali “Allegre officine”, “Camerini con vista” e il “Teatro delle Ortiche”. Con quest’ultima compagnia ha anche a testi inediti come”Mamme 3,0” (premiato dalla giuria dal Teatro Lo Spazio di Roma). Nella città di Padova continua il lavoro di attore in spettacoli come “Il sogno di un uomo ridicolo” e “L’imballatore di carta vecchia” monologhi diretti da Antonello Pagotto. Partecipa anche a una produzione del Teatro Linutile di Padova diretto da Eros Macchi ne “Un mandarino per Teo”. Nel 2018 dopo anni di servizio presso altre strutture, come attore, regista e docente scritturato decide di far nascere “Recitando – Vittorio Attene acting studio”. Una scuola rivolta a quanti vogliono riconoscersi in un polo culturale e formativo sulle arti del teatro e del cinema.

Regista e attore. Docente di recitazione teatrale, recitazione cinematografica, lettura espressiva, dizione, comunicazione e Public speaking. https://recitando.it/la-mia-storia-vittorio-attene/

