Spettacolo "Rockischiotte", terzo appuntamento a Montegrotto con «Veneto Ridens»

Rockischiotte della compagnia Barbamoccolo sarà, lunedì 22 agosto in piazza Primo Maggio alle 21, a Montergotto Terme il terzo appuntamento della la rassegna «Veneto Ridens» organizzata dall’amministrazione comunale.

Nella sera della propria consacrazione al pubblico, la rock band dei Thunder Mills accusa un incidente, imprevisto e folgorante. In seguito a questo il cantante della band si ergerà a Musicista senza macchia e senza paura, tra illusioni, sogni, amori e sconfitte. Una trasposizione del classico di Cervantes in chiave moderna e musicale, nell'eterno augurio del viver folli per morir saggi.

La programmazione concluderà lunedì 29 agosto con «La vedova scaltra» della Compagnia Teatro dei Pazzi. Ingresso libero.

Foto articolo da comunicato stampa