Patrizio Roversi & Maurizio Camardi “Oltre il petrolio”, spettacolo al San Gaetano

Giovedì 27 ottobre | ore 21.15

Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano | via Altinate, 71 – Padova

Patrizio Roversi & Maurizio Camardi

Oltre il petrolio

Patrizio Roversi – voce narrante

Maurizio Camardi – sassofoni, duduk, flauti etnici

David Soto Chero – chitarre

Mietta Corli – immagini

Prima nazionale del nuovo spettacolo tra parole e musica che vede protagonisti Patrizio Roversi – volto televisivo molto amato dal pubblico per le sue trasmissioni su viaggi e ambiente – e il sassofonista Maurizio Camardi, da sempre impegnato in reading e progetti di teatro civile accanto ad autori importanti del panorama nazionale.

Un racconto che partendo da documentazione fotografica e video raccolta da Patrizio Roversi nel corso dei suoi numerosi viaggi – compresi alcuni recenti filmati inediti realizzati in Amazzonia con la regia di Mietta Corli – ci fa riflettere in modo divertente e scanzonato su tematiche di particolare attualità sul fronte ambientale globale.

Il contrappunto musicale è a cura di Maurizio Camardi ai fiati e David Soto Chero alle chitarre.

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-patrizio-roversi-maurizio-camardi-oltre-il-petrolio-421795611027

Comune di Padova Assessorato all'Ambiente – Settore Ambiente e Territorio

Scuola di Musica Gershwin

https://www.padovanet.it/ambienteculturafestival2022

Vista la capienza limitata della sala chi ha prenotato è pregato di presentarsi o di avvisare per tempo in caso di rinuncia per consentire anche ad altri spettatori di poter partecipare.

La prenotazione consente l'accesso gratuito al concerto. La partecipazione è vincolata al rispetto delle normative anti-Covid in vigore al momento dell'evento.

