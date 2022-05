Al Teatro Maria Ausiliatrice lo spettacolo "Su scarpe di vento" l'8 giugno 2022. Ritorna la Compagnia teatrale della Riviera con un lavoro che si colloca tra la fantasia e una quotidianità così concreta, che si può toccare con le dita. Protagonisti sono un Mastro Calzolaio e le scarpe dei ragazzi. Scarpe che parlano, ridono, prendono in giro; scarpe che si preoccupano, e non per finta, del destino dei ragazzi. Scarpe di vento, perché calzate da piedi leggeri e veloci, che appena sfiorano la strada.

Con la Compagnia ritorna l’adolescenza ferita dal covid, bisognosa di amicizia e di attenzioni; l’adolescenza che tenta di acchiappare i sogni perduti, di ricostruire ciò che è scivolato nell’ombra e nel silenzio; l’adolescenza che cammina a fianco degli adulti e conversa con loro. Ce la farà l’adolescenza a ripartire? Ma sì, c’è proprio da crederci!

Si richiede la prenptazione, sino ad esaurimento posti, alla mail compagnia.riviera@gmail.com.

Web: https://sites.google.com/view/compagniateatraledellariviera/home.