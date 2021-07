Antonella Questa torna con la “Svergognata” all’arena estiva del Teatro ai Colli

Antonella Questa, attrice di lunga esperienza nel teatro, che vive e lavora tra l’Italia e la Francia, giovedì 8 luglio alle 21.15 porta all’Arena estiva del Teatro ai Colli di Padova lo spettacolo "SVERGOGNATA", di cui è autrice oltre che interprete. Un monologo messo in scena da Francesco Brandi con le coreografie di Magali B. Cie Madeleine&Alfred (Parigi). La Questa interpreta Chicca, una donna per bene con una bella casa, un marito, due figli, la filippina. La sua sembra una vita perfetta, fino a quando una mattina scopre dal cellulare del marito messaggi e foto osé scambiati con decine di “svergognate”. L’immagine della famiglia perfetta crolla in un instante.

Cosa fare per recuperare il matrimonio?

Far finta di niente, salvando le apparenze oppure reagire cercando di diventare una “svergognata”? Tra i consigli delle amiche e i giudizi della madre, Chicca è pronta a tutto pur di riconquistare lo sguardo del marito su di sé. Un incontro inaspettato riuscirà invece a farle aprire gli occhi, portandola a conquistare un nuovo sguardo su sè stessa. Ancora una volta Antonella Questa si immerge nelle pieghe della società con il suo sguardo ironico, che solleva il giudizio, per mettere in luce le nostre debolezze, restituendoci uno spettacolo che nel dinamismo ha uno dei suoi punti di forza.

Antonella Questa

Antonella Questa, oltre ad una autrice e attrice teatrale, ha lavorato anche nel mondo della tv, è stata tra i protagonisti della Fattoria dei Comici di Serena Dandini (“Mmmh!” Rai2 e “B.R.A.” Rai3). Traduce e promuove per l'Italia testi di drammaturgia contemporanea francese; in qualità di autrice e regista ha scritto e diretto i cortometraggi comici: "L'Occasione" (Premi: Migliore Montaggio, Migliore Attrice e Migliore Opera Prima) e “…MAMMA!! ”.

Nel 2005 ha fondato la Compagnia LaQ-Prod con la quale produce ed interpreta spettacoli teatrali.

Arena estiva Teatro ai Colli (via Monte Lozzo-Padova)

Giovedì 8 luglio 2021 - ore 21:15

“Svergognata”

Di e con Antonella Questa

Unico: 20 euro

Info e prenotazioni: 3277661425 - 3296219315

info@teatroaicolli.it

