Liveact "Pandemia", spettacolo al centro culturale Aldo Rossi di Borgoricco

I Camerini con Vista APS, compagnia teatrale amatoriale di Padova, tornano con una nuova, entusiasmante rassegna a distanza di tre anni dall’ultima.

Questo periodo di “pausa”, legato alle ben note vicende che hanno coinvolto ogni Paese, è stato molto utile alla compagnia patavina, che si è dedicata a preparare nuovi lavori, ma soprattutto a ripensare a quale proposta teatrale poter confezionare per il proprio pubblico, e non solo.

Ne è nata LIVE act, una rassegna teatrale autunnale in quattro serate organizzata in collaborazione con il Comune di Borgoricco, riservata a compagnie teatrali professionistiche o a compagnie amatoriali di comprovato livello, incentrata su spettacoli con contenuti e messe in scena innovativi. La sede per questo nuovo progetto è il magnifico Teatro Aldo Rossi di Borgoricco, una vera chicca progettuale concepita nel 1983 dal noto architetto Aldo Rossi.

La rassegna è stata concepita per soddisfare tanto un pubblico abituato ad andare a teatro quanto una platea meno esperta, grazie ad una selezione di qualità con spettacoli davvero adatti a tutti (ovviamente non ai più piccoli). Il percorso della rassegna si snoderà attraverso le passioni umane, raccontate con acume e vivacità.

«Vi faremo ridere, vi faremo commuovere, vi faremo paura a volte, ma non rimarrete mai senza emozioni, perché il nostro obiettivo è che vi portiate a casa un pensiero, un’idea, uno spunto per ripensarci ancora. Gli spettacoli che abbiamo selezionato sono tutti di grande qualità, portati in scena da ottime compagnie. – commenta Tomaso Carraro, attore e regista di alcuni spettacoli di Camerini con Vista – Il primo spettacolo è addirittura diretto da Giorgio Sangati, professionista molto stimato che ha lavorato con il maestro Ronconi e alcuni suoi lavori sono andati in scena nei maggiori teatri italiani, non ultimo proprio il Piccolo Teatro di Milano«.

«Siamo particolarmente felici di ospitare all'interno del prestigioso teatro Aldo Rossi la ricca rassegna proposta dalla compagnia Camerini con Vista. Ci piace poter offrire al pubblico un teatro in grado di strappare un sorriso ma nel contempo anche di far riflettere sui grandi temi della vita. – aggiunge Maria Chiara Franchin, Vice sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Borgoricco –Tutto ciò assumerà ancora più valore perché vissuto nell'atmosfera calda e speciale del nostro teatro. Un luogo speciale, dall'anima accogliente«.

Programma

Sabato 15 ottobre, ore 21

Pandemia

Camerini con vista

Testi: Achille Campanile e Dino Buzzati / Regia: Tomaso Carraro

Info

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3479436003. Per prenotare e scegliere il vostro posto, potete acquistare i biglietti al link https://bit.ly/LIVEact

Biglietti

Prezzo biglietti: Platea (prime file) e palchi:

interi 12 euro

ridotti (anziani e convenzioni) 10 euro

Platea (ultime file):

interi 10 euro

ridotti 8 euro

Camerini con Vista – Chi siamo

Abbiamo fondato la nostra compagnia nel settembre del 2009, ma il nucleo "storico" del gruppo è nato nel 2002, quando alcuni amici appassionati di teatro hanno iniziato a recitare insieme. Guidati dai registi Antonello Aresti, Vittorio Attene, Paolo Franciosi, abbiamo portato in scena le commedie brillanti Black comedy del Premio Oscar Peter Shaffer, Camere da letto di Alan Ayckbourn, Amateurs di Tom Griffin. Alcuni anni dopo abbiamo lavorato a spettacoli dei quali abbiamo curato anche la regia, quali ad esempio Regalo di nozze di Valerio Di Piramo per la regia di Pierluigi Longo. Guidati da Tomaso Carraro, nel 2020 abbiamo proposto lo spettacolo Pandemia, opera tra il drammatico e il grottesco costituita da tre episodi tratti da opere di Achille Campanile e Dino Buzzati. Infine nel 2021 abbiamo portato al debutto Meglio male accompagnati che soli, un cocktail di brevi pezzi teatrali di autori e registi vari. A settembre 2022 debutta La verità di Freud di Stefania De Ruvo, per la regia di Vittorio Attene, commedia cerebrale in perfetto stile Woody Allen. Attualmente in lavorazione, con debutto previsto nel 2023, Amleto in salsa piccate di Aldo Nicolaj, diretto da Tomaso Carraro, una spassosa interpretazione dell’Amleto shakespeariano visto da una prospettiva insolita: la cucina del castello di Elsinore. Oltre alle opere brillanti, da qualche anno proponiamo un repertorio drammatico: l'atto unico 5 cm senza di te di Tomaso Carraro, e alcuni monologhi, che sono giunti in finale in tre diverse edizioni del concorso Monologando (Io non sono grassa di Tomaso Carraro, Quanti eravamo quella sera? Centomila? di Pierluigi Longo e Il letto senza prezzo di Lisa Marton). Nel 2023 debutterà From Medea di Grazia Verasani con la regia di Alice Pagotto. Il nostro gruppo, composto da una quindicina di membri fra attori, registi, tecnici e vari collaboratori, è affiliato all'Associazione Acli Arte e Spettacolo. Con l’obiettivo di crescere e migliorarci continuamente, partecipiamo spesso a stage di specializzazione e ricerca con gruppi teatrali professionistici; con le nostre produzioni, partecipiamo a rassegne e collaboriamo con altre associazioni ed enti locali per progetti teatrali. Non ultimo, organizziamo noi stessi festival e rassegne allo scopo di diffondere e sviluppare quella meravigliosa forma di espressione e di arte che è il teatro.