Spettacolo teatrale al Rex: "Canto di Natale"

Lunedì 20 dicembre alle ore 21 presso il Cinema teatro REX, via Sant’Osvaldo n°2, il Laboratorio creativo del Teatro Laterale presenterà: “Canto di Natale” di C. Dickens. Regia di Paolo Caporello. L’evento si inserisce all’interno del progetto “Confluenze: Quartieri da vivere” vincitore del bando pubblico “Vivi il quartiere” promosso dal Comune di Padova e destinato a progetti per eventi ed iniziative di aggregazione da svolgere nei quartieri cittadini.

Lo spettacolo, adatto a grandi e bambini, è tratto dal famoso A Christmas Carol, un classico della letteratura mondiale, e narra la storia di Ebenezer Scrooge, vecchio avaro ed egoista, che ha passato tutta la sua vita ad accumulare denaro e che nella gelida notte della Vigilia di Natale riceve la visita terrificante del fantasma del suo socio. Ma è solo l'inizio: ben presto appariranno altri tre spiriti, per trasportarlo in un vorticoso viaggio attraverso il Natale passato, presente e futuro. Un viaggio che metterà Scrooge di fronte a quello che è realmente diventato: un vecchio tirchio, insensibile e odiato da tutti. Riuscirà la magia del Natale a operare un miracolo sul suo cuore inaridito?

Come Scrooge anche noi forse abbiamo incontrato quei fantasmi, non solo la notte di Natale, ma tutte le volte in cui l’egoismo, l’orgoglio, la paura e il menefreghismo hanno preso il sopravvento: fantasmi che portano catene dalle quali non riusciamo a liberarci. Proprio come il protagonista, dovremmo imparare a guardarli, seguirli, ascoltarli e vedere in cosa abbiamo realmente fallito, emotivamente e umanamente e realizzare che la vera ricchezza da custodire è saper donare. Non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi: c’è sempre tempo per migliorare. Purché lo si voglia davvero. “Canto di Natale” è una storia fantastica sul Natale, ma anche una riflessione profonda sulla felicità e sull'importanza della solidarietà tra gli uomini.

Informazioni e contatti

Ingresso libero. Per info e prenotazione: info@teatrolaterale.it

Teatro Laterale - Centro di Cultura e Sperimentazione Teatrale – Via Guidi 44- 35125 Padova

tel. 3381633326

Web: www.teatrolaterale.it