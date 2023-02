“Il fantasma di Canterville” al teatro Ferrari

La stagione serale del Teatro Ferrari “Il Teatro per tutti” che ha aperto lo scorso 12 novembre con il tutto esaurito di Natalino Balasso e si concluderà il 1° aprile con Marta Zoboli, prosegue con un imperdibile appuntamento con la grande letteratura: sabato 25 febbraio alle 21 va in scena “Il fantasma di Canterville” liberamente ispirato all’omonimo racconto di Oscar Wilde. Diretta da Tonio De Nitto, Angela De Gaetano, sola in scena, ci conduce attraverso una storia ricca di humor e suspense, in cui razionalità e inquietudine si alternano, regalandoci momenti davvero spettrali tra le grigie mura del rinomato Castello di Canterville.

Un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti, un monologo che potrebbe essere tranquillamente considerato uno spettacolo corale ricco di ironia. Lo spettacolo segue fedelmente la trama di Wilde, anche nel perfetto connubio con le musiche originali di Paolo Coletta, ricche di rumori ed effetti sonori, e con le scene di Porziana Catalano, semplici e raffinate.

La trama

Virginia, una ragazza sensibile e generosa, va ad abitare con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché una antica profezia non sarà compiuta. Tra notti macabre e inquietanti apparizioni, molte sorprese attendono il fantasma, che si ritrova a fare i conti con una strana famiglia dalle bizzarre abitudini che può essere più spaventosa di qualsiasi fantasma.

Una prova coraggiosa attende la fanciulla, che dovrà affrontare un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla

L'appuntamento successivo è per sabato 18 marzo con “In direzione ostinata e contraria” un concerto in cui Giulio Casale canta e racconta Fabrizio De Andrè.

Ingresso

Biglietti e abbonamenti il teatro per tutti

Under 20 euro 7 | intero euro 12

Casale unico euro 15

CARNET 3 spettacoli: euro 36 (tre titoli a scelta tra quelli in programma)

Teatro Ferrari di Camposampiero

Via Andrea Palladio, 1 Camposampiero (PD)

Tel. 366 6502085 – info@teatroferrari.it

Prenotazioni e prevendite

https://www.piccionaia.org/evento/il-fantasma-di-canterville-camposampiero/

Prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 – tel 049 7381127

Info web

https://www.piccionaia.org/evento/il-fantasma-di-canterville-camposampiero/

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook