Gli Oblivion con “Tuttorial” aprono la stagione del Teatro Ferrari

Orario non disponibile

Quando Dal 11/11/2023 al 11/11/2023 Orario non disponibile

Ai blocchi di partenza l’ottava edizione de “Il teatro per tutti 2023/24” al Teatro Ferrari di Camposampiero, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto.

Il programma apre sabato 11 novembre alle 21 con “Tuttorial”, ultimo lavoro dei dirompenti Oblivion, un anti-musical dove il virtuosismo dei loro arrangiamenti rompe gli schemi per parlarci dell’oggi.

Oblivion è il gruppo comico musicale-teatrale formatosi a Bologna nel 2003 e costituito da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli.

La loro arte si ispira al Quartetto Cetra, a Giorgio Gaber e ai Monty Python, modelli a partire dai quali hanno sviluppato con originalità una mescolanza di tradizione e innovazione, musica e teatro.

Nel 2009 il loro nome diventa noto al pubblico grazie allo straordinario successo del video I promessi sposi in dieci minuti.

L’esordio televisivo è del 2010, ospiti di Serena Dandini a Parla con me su RaiTre, cui seguirà la partecipazione a Zelig su Canale 5. Nel 2011 esce il primo libro, con DVD, I Promessi esplosi. Tra il 2011 e il 2014 portano in scena Oblivion Show 2.0. Nel loro repertorio anche l’omaggio a Gaber: Far finta di essere G.

Lo spettacolo: TUTTORIAL

Lo spettacolo è di e con gli Oblivion: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, le scene sono di Lorenza Gioberti, i costumi di Erika Carretta, il disegno luci di Andrea Violato, mentre la regia è di Giorgio Gallione.

Gli Oblivion, incantati dal richiamo suadente del Metaverso, si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità.

Dalle tendenze musicali del momento, alle serie TV più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco.

Con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, gli effetti sonori più avveniristici e quella innata voglia di distruggere gli schemi, gli Oblivion raccolgono la sfida epocale di guidare spettatrici e spettatori verso una vera e propria trasfigurazione della realtà moderna per renderla meno complessa e ancora più idiota. Un anti musical carbonaro a meta? tra avanspettacolo e dj-set.

Una vera e propria guida per autostoppisti moderni adatta a tutti: Boomer, Millenials, gen. Z, gen. Alpha, Neanderthal.

Biglietti

Unico euro 20

Prenotazioni e prevendite

www.teatroferrari.it

https://www.piccionaia.org/evento/tuttorial-ferrari/

Prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 – tel 049 7381127

Teatro Ferrari di Camposampiero

Via Andrea Palladio, 1 Camposampiero (PD)

Tel. 366 6502085 – info@teatroferrari.it

Oblivion foto da comunicato stampa ©? Laila Pozzo