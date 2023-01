“Perlasca. Il coraggio di dire no”, spettacolo al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche

Intero euro 14 - Ridotto (fino ai 26 anni e over 60, per i residenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche) euro 12

Prezzo Intero euro 14 - Ridotto (fino ai 26 anni e over 60, per i residenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche) euro 12

Al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche in scena Alessandro Albertin in un monologo che racconta la storia di Giorgio Perlasca, un uomo semplice che si prende il mondo sulle spalle e diventa eroe. Olocausto, nazismo, ebrei, razzismo, odio, accettazione dell’altro, coraggio. Questi sono i temi trattati in questo affascinante spettacolo che da anni gira nei teatri di tutta Italia e nelle scuole, ricevendo recensioni e critiche entusiasmanti.

L’appuntamento avrà luogo venerdì 20 dicembre alle ore 21.

La stagione teatrale “Maschere 2022/2023” è promossa e organizzata dal Comune di San Giorgio delle Pertiche e dal Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Perlasca. Il coraggio di dire no.

di e con Alessandro Albertin

regia Michela Ottolini

luci Emanuele Lepore

produzione Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Overlord Teatro e col patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca

durata 90 minuti

Dettagli

Giorgio Perlasca da ragazzo aveva aderito convintamente al fascismo ma dopo la guerra in Etiopia e la guerra di Spagna il suo atteggiamento verso il regime si raffredda, fino a tramutarsi in convinto dissenso contro le leggi razziali e l’alleanza Mussolini-Hitler.

Di fronte alla tragedia delle deportazioni e degli eccidi di massa degli ebrei d’Europa decide di non rimanere a guardare. Negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, spacciandosi per console spagnolo a Budapest, mette a repentaglio la propria vita per salvare migliaia di ebrei dallo sterminio nazista.

Tornato dalla guerra, non racconta a nessuno le sue vicende. Solo grazie ad alcune donne ungheresi da lui salvate, la sua storia è tornata alla luce nel 1988. Quando i giornalisti gli chiesero che cosa l’avesse spinto a salvare quelle vite, Perlasca rispose semplicemente: “Lei cosa avrebbe fatto al mio posto?”. Oggi il suo nome è scritto nel giardino di Gerusalemme come “Un Giusto tra le Nazioni”.

A narrare la vicenda, l’appassionato ed emozionante monologo di Alessandro Albertin, che con straordinaria bravura porta in scena la storia di questo grande uomo e di numerosi personaggi che l’hanno affiancato nella sua incredibile avventura a Budapest nell’inverno 1944-45.

Un attore solo sul palco che racconta. Un uomo solo nella vita che affronta il male supremo. Una storia che è necessario conoscere, un esempio che fa riflettere sulla possibilità che sempre ci è data di compiere una scelta, di agire. Perchè possiamo sempre contribuire a cambiare il corso della storia.

Ricordiamo che il prossimo spettacolo in programma Museo Pasolini con Ascanio Celestini andrà in scena martedì 14 febbraio a seguito del recupero data del 22 novembre 2022.

Ingresso

Biglietti Intero euro 14 - Ridotto (fino ai 26 anni e over 60, per i residenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche) euro 12

Vendita biglietti il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30. Prenotazione e prevendita: tel. 349 7368623 - e-mail renalore@libero.it

Informazioni Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche tel. 049 9374737 - 349 7368628

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it – https://www.myarteven.it/

Info web

https://www.myarteven.it/rassegne/san-giorgio-delle-pertiche-maschere-stagione-2022-23/perlasca-il-coraggio-di-diro-no/san-giorgio-delle-pertiche-perlasca-il-coraggio-di-diro-no-20012023-2100