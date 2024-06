“The importance being Ernest”, lo spettacolo al teatro de LiNUTILE

Dopo aver portato al Teatro ai Colli i giovani allievi dell’Accademia, prosegue al Teatro de LiNUTILE la Stagione dei saggi di fine anno. Protagonisti in scena le classi degli adulti e coloro che hanno intrapreso l’avventura dell’arte performativa in lingua inglese.

Venerdì 28 giugno

Venerdì 28 giugno, ore 21, il corso di Teatro in lingua inglese tenuto di Gabriella Conardi si cimenterà in uno tra gli scritti più fortunati del celebre autore Oscar Wilde: “The importance of being Ernest”. Il testo racconta di una società futile, dove la morale aristocratica della rivoluzione industriale, detta legge sui comportamenti della gente. Potrà mai un gentleman dell'aristocratica Londra , che era stato abbandonato, per errore, nel bagno di Victoria Station, sposare Gwendalen Bracknell, l'unica figlia di Lord Bracknell? Partendo dal gioco e dal divertimento, passando per la tecnica e il metodo gli allievi sono arrivati alla messa in scena dello spettacolo rivelando l’arguzia di questa spassosa commedia.

Biglietti

Ingresso unico 3 euro

Per informazioni

Teatro de LiNUTILE

049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

https://www.facebook.com/teatrodelinutile

https://www.teatrodelinutile.com/news/al-teatro-de-linutile-adulti-in-scena/

Foto articolo da comunicato stampa