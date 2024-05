Rassegna “MaturAzione III” al Teatro Maddalene con “Crave”

Torna al Teatro Maddalene di Padova MaturAzione III, il format del Teatro Stabile del Veneto che coinvolge giovani attrici e attori nello sviluppo di nuovi progetti teatrali.

Il terzo appuntamento è con Crave.

CRAVE

Crave è un testo a quattro voci intrecciate (C, M, B, A), che alterna interventi frammentati con un ritmo “jazz” a brani più estesi in forma di flusso di coscienza. Sarah Kane crea immagini vivide, chiare, cesellate e le sfrutta per sprofondare all’interno di crepe scoscese, squarciando con violenza e ironia cupe zone d’ombra interiori. L’andamento della narrazione segue una continua pulsazione emotiva: le relazioni intessute tra le voci rendono estremamente necessarie le parole dette, che fuoriescono come schegge di un pensiero viscerale. La Kane riprende l’uso delle lingue straniere e il meccanismo dell’intertestualità: vengono amalgamati frammenti letterari e citazioni religiose, rielaborando un nuovo linguaggio musicale e poetico. Un’interprete, quattro voci, una delle quali rimane in inglese, mantenendo il rapporto con la “matrice” linguistica del testo originale, creando cortocircuiti di suono e senso. Crave offre l’occasione di riportare al centro di una discussione culturale e teatrale il tema della complessità dei linguaggi che ci circondano: grazie ad un’analisi approfondita di un testo pregno di significati legati alla letteratura e ad una profonda emotività si può forse cercare di recuperare un ascolto più profondo di sé e dell’altro attraverso la ritualità del teatro.

Ingresso

Biglietti 3 euro

Dove

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Calendario

Crediti

Di Sarah Kane

diretto e interpretato da Leda Kreider

assistente alla regia Antonio Perretta

sound designer Gianluca Agostini

composer-violinist Virginia Sutera

visual Raffaella Rivi

produzione TSV – Teatro Nazionale

lo spettacolo si inserisce the path of specialization, part of the Program Agreement between the Veneto Region and Teatro Stabile del Veneto for the realization of the Te.S.eo Project. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 of 19 December 2022)

lo spettacolo fa parte di MaturAzione III

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/932_818_crave

