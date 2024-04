Rassegna “MaturAzione III” al Teatro Maddalene con “Perfect Days”

Torna al Teatro Maddalene di Padova MaturAzione III, il format del Teatro Stabile del Veneto che coinvolge giovani attrici e attori nello sviluppo di nuovi progetti teatrali.

Il primo appuntamento è con Perfect Days.

Perfect Days

Nella disperata e depressa provincia veneta, dove non si distingue il giorno dalla notte e la noia rende lo scorrere del tempo lentissimo, l’unico passatempo degli uomini della zona è andare a vedere le multietniche benzinaie della stazione di servizio.

Leone, il gestore, è un maschio alfa che “non deve chiedere mai”, temuto e rispettato da tutti.

Ha due clienti affezionati, “quasi amici”, che lo vengono a trovare la notte quando è solo: Mister Pizza, il pizzaiolo del paese con la patente ritirata e seri problemi di alcol, una scoria tossica del SerT, e Lou Piang, un ragazzo che si veste come Lou Reed e non parla, se non per cantare le sue canzoni.

Quando Leone inizia a giocare alle slot machine finisce l’idillio “a basso prezzo”, per lui, le sue dipendenti, i suoi clienti-amici e per la sua stazione di servizio.

In Perfect Days si perdono i soldi con la slot machine e il fegato con l’alcol – e “non la va mia tanto ben”.

Biglietti

3 euro

Date

Dove

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Testo Enrico Ferrari, Nicolò Sordo

regia Enoch Marrella

con Enrico Ferrari, Michele Lonardi, Nicolò Sordo

sound design Michele Lonardi

assistente alla regia Rachele Pesce

produzione TSV – Teatro Nazionale

lo spettacolo si inserisce nel percorso di Specializzazione, parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

lo spettacolo fa parte di MaturAzione III

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/934_818_perfect_days

Foto articolo da comunicato stampa