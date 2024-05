Rassegna “MaturAzione III” al Teatro Maddalene con “Raging euphoria”

Torna al Teatro Maddalene di Padova MaturAzione III, il format del Teatro Stabile del Veneto che coinvolge giovani attrici e attori nello sviluppo di nuovi progetti teatrali.

Il secondo appuntamento è con Raging euphoria.

RAGING EUPHORIA

Nobuyoshi Araki è un famoso fotografo erotico giapponese. Quando è morta sua moglie però, riusciva a fotografare solo il cielo fuori dalla sua finestra. Diceva che nelle nuvole vedeva lei.

Ha intitolato la raccolta Sentimental Sky, perché per lui il cielo era uno specchio che rifletteva i suoi stati d’animo. Per Araki queste fotografie sono un po’ come un diario, le chiama shiku? (io-cielo), perché colgono il cielo per come lo vede solo lui.

In Raging Euphoria gli shiku? di Araki si sono trasformati in quattro aiem?shon (io-emozione): Travis Scott ai suoi concerti urla “Rage or go home”; Rone ha composto un brano che si intitola Solastalgia, “la nostalgia di casa che provi quando ancora sei a casa”; Rosalia canta “So, so, so, so, so, so good / Ya te quiero hacer hentai”; Mirò alla fine della sua carriera ha composto il Trittico Blue.

Raging Euphoria mette in scena queste quattro parole: RAGE, SOLASTALGIA, HENTAI e BLUE. Quattro parole che sono quattro emozioni, quattro ore del giorno, quattro cieli. Quattro momenti di vita che insieme deflagrano in un’euforia furiosa, Raging Euphoria.

Ingresso

Biglietti 3 euro

Luogo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Calendario

Crediti

Concept ETU (Daniele Boccardi/Stella Capelli)

drammaturgia Stella Capelli

dramaturg Elio Musacchio

con Daniele Boccardi, Stella Capelli, Davide Sinigaglia

musiche dal vivo Davide Sinigaglia, D4D4

sound design Daniele Boccardi

multimedia creator Silvia Luise

produzione TSV – Teatro Nazionale

si ringrazia Federico Sellini per la consulenza ai costumi

lo spettacolo si inserisce the path of specialization, part of the Program Agreement between the Veneto Region and Teatro Stabile del Veneto for the realization of the Te.S.eo Project. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 of 19 December 2022)

lo spettacolo fa parte di MaturAzione III

Info web

