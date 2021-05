“Arlecchino furioso”, spettacolo al teatro Sociale di Cittadella

Con l’arrivo dell’estate Cittadella riapre le porte del Teatro Sociale per accogliere in totale sicurezza gli spettatori che hanno atteso pazientemente di poter tornare a vivere l’emozione dello spettacolo dal vivo. Quattro i titoli in programma in doppia data per poter recuperare gli appuntamenti della stagione 2019/2020 precedentemente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. La rassegna è realizzata dal comune di Cittadella in collaborazione con la Pro Cittadella e con il Circuito Teatrale Regionale Arteven/Regione del Veneto.

Mercoledì 19 e giovedì 20 maggio sarà la volta di Stivalaccio Teatro in “Arlecchino furioso”. In questa spumeggiante pièce diretta da Marco Zoppello è la Commedia dell’Arte ad essere protagonista: Isabella e Leandro, una coppia di innamorati costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo a Venezia, pronti a cercarsi e ad innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Riuscirà l’amore a trionfare tra i quattro protagonisti?

Riccardo Rossi approderà a Cittadella mercoledì 26 e giovedì 27 maggio con “W le donne”, regia di Cristiano D’Alisera. A partire dai tutti gli incontri con le donne avvenuti durante la sua vita l’apprezzato showman racconterà i dettagli di un viaggio verso la piena consapevolezza della schiacciante superiorità del genere femminile.

A chiudere la stagione sarà Maria Amelia Monti che, dopo aver abitato il Teatro Sociale per il progetto di Arteven SCHIUSI I teatri sono vivi, tornerà in questi spazi giovedì 17 e venerdì 18 giugno insieme a Roberto Turchetta con “La parrucca”, regia di Antonio Zavatteri. Lo spettacolo si sviluppa da due atti unici di Natalia Ginzburg, La Parrucca e Paese di Mare, che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. Scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa italiana, questo spettacolo conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzbughiana.

Le parole del sindaco

«Il teatro è espressione, comunicazione, coinvolgimento. Fare teatro significa dialogare con le persone e offrire loro un'opportunità di crescita sociale, morale ed educativa.

Grande dunque la soddisfazione nel poter finalmente vedere rialzarsi il sipario del nostro Teatro Sociale dopo lo stop forzato che l'emergenza sanitaria ha imposto, e riuscire così a recuperare quella vitalità culturale che tanto ci appartiene.

Un ringraziamento particolare alla Pro Cittadella e ad Arteven per l'impegno e la passione da sempre profusi, specialmente in questo periodo particolare che tutti noi stiamo vivendo. Tutti gli spettacoli saranno all'insegna della sicurezza e del rispetto delle misure igienico-sanitarie in vigore». Il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon.

Attenzione

Il programma e gli orari potrebbero subire variazioni, tutti gli aggiornamenti saranno comunicati sul sito www.myarteven.it.

Per informazioni

Comune di Cittadella, Ufficio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

Info web

www.procittadella.it - www.myarteven.it – FB/arteven

https://www.procittadella.it/recupero-stagione-di-prosa-2019-2020/

https://www.myarteven.it/rassegne/cittadella-riapre-il-sipario-del-teatro-sociale