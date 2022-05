Progetto "Spiazziamo", la rigenerazione di piazza Mazzin

Torna l'evento in Piazza Mazzini di mercoledì 11 maggio dalle 17 alle 19 all'interno del progetto Spiazziamo: percorsi partecipati per la rigenerazione urbana e sociale di Piazza Mazzini promosso dal Comune di Padova - Settore Gabinetto del Sindaco, in collaborazione con il Settore Servizi Sociali, la Cooperativa Il Sestante, Ass. Xena, Coop Equality e molte realtà del territorio.

Durante il pomeriggio in Piazza Mazzini potrete trovare il nostro stand informativo il reportage fotografico "Migrant Artist Mutual Aid". Inoltre, in collaborazione con il progetto europeo GATE - Gender Awareness and Transformation for Equalityalle, alle 18.30 verrà servito un aperitivo in piazza e alle 19 inizierà il concerto della cantautrice Elisa Bonomo.

Il programma dettagliato è disponibile sulla pagina dell'evento in Facebook.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 393 8650965

email spiazziamo@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus

profilo Instagram @cooperativailsestante

Foto articolo da comunicato e da evento Facebook.