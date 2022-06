“Spiccioli 2022” festival internazionale di Teatro di strada a Battaglia

Torna Spiccioli, il Festival Internazionale di Teatro di Strada. Arrivato alla sesta edizione, il grande parco del paese più piccolo della provincia Battaglia Terme, ospiterà spettacoli di circo contemporaneo, clownerie, acrobatica aerea, installazioni interattive, esposizioni e artisti di strada provenienti da ogni parte d'Italia e del Mondo. Due giornate, sabato 11 e domenica 12 giugno, con artisti locali e internazionali, per tornare a stupirci di fronte alla magia dello spettacolo dal vivo.

Il festival è organizzato dal Comune di Battaglia Terme in collaborazione con le associazioni culturali Arci Padova e Carichi Sospesi e con il patrocinio della Regione del Veneto. Collaborano alla realizzazione del Festival alcune delle realtà associative locali: Circolo Remiero El Bisato, TVB – Museo della Navigazione Fluviale, Hostaria Viaggiante e Circolo San Giacomo di Battaglia Terme.

«Il festival prende il nome dagli spiccioli lasciati spontaneamente nel cappello degli artisti. Siamo felici di essere arrivati a questa quinta edizione e ripartire con gli spettacoli. Il teatro di strada è uno dei mezzi più efficaci per valorizzare e per riqualificare zone o aree che hanno, negli anni, perso identità – spiega Elena Gastaldello, presidente di Arci Padova e capofila nell’organizzazione – Si possono vivere gli spazi con una concezione differente, si può generare un turismo culturale consapevole, interessato e attivo».

Sabato 11 giugno

Sabato 11 giugno alle ore 14.30 il Circolo Remiero El Bisato, che prende il nome del canale storico che attraversa Battaglia realtà storica per pratica della voga alla veneta, propone una prova gratuita di questa disciplina.

Al parco “Pietro d'Abano” (exs Inps), ad aprire ufficialmente il festival alle 17.30, ci sarà Simone Romanò con lo spettacolo Hop-Hop. Una perfetta miscela di clownerie, nouveau cirque e cabaret comico, che lascia grande spazio all’improvvisazione e all’interazione con il pubblico. Lo studio e le esperienze sul campo riverberano il loro grande valore in una messa in scena agile, immediata, estremamente coinvolgente e capace di mantenere sempre viva l’attenzione attraverso il ritmo serrato con cui si avvicendano i diversi momenti dello show. Simone Romanò dimostra di saper affascinare e sedurre con sapienza ogni tipo di pubblico, intrecciando abilità e tecniche acquisite (clownerie, manipolazione d’oggetti, verticalismo) insieme ad un talento comico innato.

Si prosegue con Cia autoportante, un duo di acrobati e attori capaci di riempire l'atmosfera di tensione e vertigini con lo spettacolo dal titolo Fuori al naturale. Lo spettacolo parte della storia d'amore dei due artisti. Della routine di una coppia che giornalmente si prepara per la vita; con conflitti, divertimento, delusioni e riconquiste. Tutta la vicenda si svolge su di un filo teso, mondo parallelo alla realtà, magico e sottile. Equilibrio, danza e teatro si mettono in gioco con l’unico fine di stupire ed emozionare i pubblici di tutto il mondo.

Il duo LudiLò, nato dall'incontro tra Giulia Scudeletti e Chiara Gorrieri, mettono in scena lo spettacolo di acrobatica aerea Resta. Due corpi in movimento e una corda verticale. Uno spazio vuoto che si rivela una matrioska di mondi possibili che si diverte a cambiare forma, cambiare regole, cambiare la relazione che ci lega. Uno spazio prezioso da allestire con cura e attenzione, la stessa che hanno i bambini quando si preparano a giocare.

Una forma di intrattenimento per bambini tra le più affascinanti e romantiche rimane sicuramente il teatro dei burattini. Dalle 19.30 presso lo stand gastronomico Circolo NOI si svolgerà Frikke e tony

Alle 21.30 il duo acrobatico argentino Per se portano in scena Trasheda Due personaggi si intrecciano in un gioco acrobatico e clownesco. Follia e impudenza. Delicatezza e simpatia. Una combinazione in perfetta sincronia e una performance in cui l'eleganza e la grazia del gesto fanno svanire le situazioni di tensione e rischio, e dove l'interazione con il pubblico e la connessione dei protagonisti assicurano dinamismo e attenzione costante. Alle 21.40 vengono riproposti gli spettacoli Fuori al naturale e termina con Hop – hop. Infine, grande chiusura di giornata, alle 23:00 la compagnia Kilowatt Electric Company in Rex, un progetto di Lorenzo Crivellari, giocoliere, musicista, compositore ed inventore di Novara. Uno spettacolo ispirato alla figura dello scienziato Nikola Tesla. Un campionatore ad acqua azionato dal pubblico, persone trasformate elettricamente in strumenti musicali, giocoleria con acqua fluorescente ad alta pressione, manipolazione di bastoni e tanto borotalco per uno spettacolo intimo, dove musica dal vivo e manipolazione di oggetti sono linguaggio di un viaggio sorprendente. Uno spettacolo dai toni onirici, dove l’atmosfera intima lascia entrare chi guarda in un ambiente nuovo dove non c’è più confine tra performer e spettatore.

Domenica 12 giugno

Tutti gli spettacoli saranno poi ripresentati anche domenica 12 giugno. Un no stop al parco Pietro d'Abano che inizia alle 17:00 e termina alle 22.40 con Simone Romanò e il suo Hop-Hop. Da segnalare che dalle 19.30 la Compagnia Manintasca presenta, presso lo stand gastronomico Circolo NOI, Starboy. Uno spettacolo di teatro di strada in cui un singolo spettatore alla volta assiste ad un breve poetico spettacolo con animazione di piccole marionette e giochi di luce guardandolo attraverso un buco in una scatola ed ascoltando musica attraverso delle cuffie.

Durante tutte le giornate del Festival ci sarà la presenza della ristorazione a cura di Hosteria Viaggiante dentro al parco e dalle 19 stand gastronomico dietro la chiesa, a cura del Circolo San Giacomo di Battaglia Terme – APS

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso una struttura coperta. È previsto un biglietto di 5 euro per una giornata e 7,5 euro per l'intero weekend. (https://app.nowr.in/events/1540097). Sotto i 12 anni l'ingresso è gratuito se accompagnati. Per info: padova@arci.it - 049 8805533. Inoltre conservando il braccialetto di ingresso a Spiccioli sarà possibile visitare il Museo della navigazione fluviale a soli 7 euro.

In breve come evento da Facebook

Programma Spiccioli 2022

Sabato 11 giugno

Pomeriggio

17.30 Simone Romanò HOP - HOP

18.20 Autoportante FUORI AL NATURALE

19.15 Ludilò RESTA

Sera

21 Compañía Per Se TRASHEDY

21.40 Autoportante FUORI AL NATURALE

22.15 Simone Romanò HOP - HOP

23 Chilowatt REX

**dalle 19.30 Frikketony FRIKKE E TONY**

(spettacolo gratuito c/o stand gastronomico circolo NOI)

Domenica 12 giugno

Pomeriggio

17 Simone Romanò HOP - HOP

17.50 Compañía Per Se TRASHEDY

18.30 Autoportante FUORI AL NATURALE

19.10 Ludilò RESTA

**dalle 19.30 Manintasca STARBOY**

(spettacolo gratuito c/o stand gastronomico circolo NOI)

Sera

20.30 Autoportante FUORI AL NATURALE

21.10 Ludilò RESTA

21.50 Chilowatt ERROR 440

22.40 Simone Romanò HOP - HOP

Ingresso

Ingresso un giorno 5 euro

Ingresso due giorni 7,5 euro

bambini sotto i 12 anni - gratis (se accompagnati)

Tutte le sere sarà attivo lo stand gastronomico del Circolo NOI

