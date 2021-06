“Spiccioli 2021” festival internazionale di Teatro di strada a Battaglia

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/496169194913373

Torna sabato 12 giugno a Battaglia Terme il Festival di Teatro di strada Spiccioli!

Un'intera giornata i con artisti locali e internazionali, per tornare a stupirci di fronte alla magia dello spettacolo dal vivo.

Programma

Pomeriggio

*** Parco Pietro D'abano - "Ex INPS"***

17.00 Bubble On Circus "Man in a Bubble"

18.00 Compañia Derecha Izquerda "Will you marry me?"

18.45 Cie ZEC "La 8éme balle"

*** Corte Cavazzana***

18.00 Brunitos "Gushi"

18.45 Marlon Banda "Marlon Banda Show

Sera

*** Parco Pietro D'abano - "Ex INPS"***

21.00 Compañia Derecha Izquerda "Will you marry me?"

21.45 Cie ZEC "La 8éme balle"

*** Corte Cavazzana***

21.00 Brunitos "Gushi"

21.45 Marlon Banda "Marlon Banda Show"

Nel rispetto delle normative Covid per accedere alle aree spettacolo è vivamente consigliata la prenotazione.

Info web

https://www.comune.battaglia-terme.pd.it/c028011/po/mostra_news.php?id=759&area=H

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spiccioli-festival-internazionale-di-teatro-strada-156639279301?

https://www.facebook.com/events/496169194913373

Foto articolo dall'evento Facebook