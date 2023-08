“Spiccioli 2023” festival internazionale di Teatro di strada a Rubano

"La partecipazione è gratuita ma non scordate gli "spiccioli" per i cappelli degli artisti!"

Quando Dal 09/09/2023 al 10/09/2023 Orario non disponibile

Per la prima volta Spiccioli raddoppia: dopo le emozioni di giugno a Battaglia Terme, torna per con vecchi e nuovi amici a Rubano!

Sabato 9 settembre

17.00 Scacchiera NINA THEATRE Mettici il cuore

17.40 Piazza Mercato 1 DUO UN PIE Sailor Circus

18.20 Piazza Mercato 2 AFRO JUNGLE JEEGS Jabali (In total control)

19.00 Piazza Mercato 1 BRUNITUS Gùshi

20.45 Itinerante RUSTY BRASS Parata Rusty Brass

21.30 Scacchiera ERMELINDA COCCIA Life

22.00 Piazza Mercato 1 FILIP ZAHRADNICKY Collection

22.50 Piazza Mercato 2 DUO UN PIE Sailor Circus

22.50 Piazza Mercato 1 CHANDY DE FALCO Spirito di drago

Domenica 10 settembre

16.00 Piazza Mercato 2 BRUNITUS Gùshi

16.40 Scacchiera NINA THEATRE Mettici il cuore

17.20 Piazza Mercato 1 FILIP ZAHRADNICKY Collection

18.10 Piazza Mercato 2 DUO UN PIE Sailor Circus

18.50 Scacchiera ERMELINDA COCCIA Life

19.20 Piazza Mercato 1 AFRO JUNGLE JEEGS Jabali (In total control)

20.00 Piazza Mercato 2 BRUNITUS Gùshi

Per questioni tecniche e organizzative il programma potrebbe subire qualche variazione.

La partecipazione è gratuita ma non scordate gli "spiccioli" per i cappelli degli artisti!

