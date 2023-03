A Palazzo Zacco-Armeni la conferenza "Spinoza: la dottrina delle passioni"

Venerdì 21 aprile 2023 alle ore 18 presso palazzo Zacco-Armeni, storica sede del Circolo Ufficiali di Padova in Prato della Valle al n° 82, l’associazione San Daniele Aps organizza una conferenza dal titolo “Spinoza: la dottrina delle passioni”. Relatore sarà il Prof. Silvio Veronese Se delle passioni non possiamo liberarci, come possiamo almeno arginare quelle più sconvolgenti e devastanti? L’obiettivo di Spinoza (1632-1677) nel redigere il suo capolavoro, l’Etica, è stato quello di indicare un percorso di trasformazione della tristezza in letizia tramite la consapevolezza dell’ineluttabilità di ciò che accade, superando pregiudizi e false conoscenze per pervenire alla luce della ragione e dell’intelletto, le sole facoltà capaci di cogliere la realtà nella sua vera essenza divina. E tutto ciò in un’epoca di forti conflittualità religiose.

Il Prof. Veronese si è laureato presso l’Università di Padova con una tesi di storia della storiografia filosofica, la sua vocazione pedagogica l’ha portato dapprima a svolgere la funzione di Esercitatore per il corso di filosofia antica presso l’Università di Verona, in seguito all’insegnamento di Materie Letterarie nelle scuole secondarie di I grado e infine alla docenza di Filosofia e Storia nei licei patavini “Ippolito Nievo” e “Tito Livio”. Attualmente, il suo impegno è rivolto a corsi per adulti presso l’Istituto “Barbarigo” e l’Università Popolare di Padova. È, infine, autore di alcuni articoli e recensioni – sempre relativi alla filosofia spinoziana – e della parte antica di un manuale di “Storia della filosofia” edito dalla casa editrice Canova.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it.