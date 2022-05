Fra spiritualità e medicina, l'orto botanico di Padova come non l'avete mai visto

La spiritualità è una dimensione che accompagna l’uomo fin dalle sue origini, da quando, magari in seguito all’ingestione di una pianta allucinogena, l’homo sapiens ha iniziato a interrogarsi sull’esistenza, segnando così definitivamente la differenza rispetto agli altri animali. Si sono sviluppate credenze e pratiche che per millenni sono state anche risposta alle esigenze di cura, diventata prerogativa della medicina solo in tempi relativamente recenti.

L’orto botanico di Padova, il più antico del mondo ancora nella sede originale, recentemente ampliato con serre avveniristiche e riconosciuto patrimonio Unesco, è il luogo ideale per scoprire le piante protagoniste di culti, rituali e pratiche ancestrali, nonché impiegate per applicazioni mediche razionali in epoche successive, di tutti i continenti, attraverso un percorso d’eccezione, pensato appositamente da Beescover.

RITROVO: Padova (PD). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 1 ora e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: 18 euro per gli adulti, 13 euro dai 6 ai 14 anni.

Cosa comprende: Accompagnamento con guida naturalistica, biglietto d’ingresso all’Orto Botanico.

EQUIPAGGIAMENTO: Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive, almeno 1 lt di acqua a persona, spray antizanzare. Non sono ammessi animali (eccetto cani guida e cani di piccola taglia portati nel trasportino).

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3G64Y7S. La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

Contatti: