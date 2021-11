"Lo sport alleato delle donne", raccolta fondi e maratona di attività aperte a tutti agli impianti sportivi Ca' Rasi

Prezzo non disponibile

Anche l’Us Acli di Padova in collaborazione con Us Acli 2020 e con le associazioni affiliate, vuole dare il suo personale contributo nel celebrare il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, organizzando una maratona di attività, in programma da giovedì 25 a domenica 28 al Palazzetto dello sport Ca’ Rasi.

La proposta intende sensibilizzare il mondo femminile alla pratica sportiva, che esercita un ruolo strategico che va ben al di là delle performances atletiche; lo sport infatti è un’attività capace di sviluppare autostima, emancipazione e sicurezza. Per l’occasione sarà attivata anche una raccolta fondi a favore di organizzazioni impegnate a sostenere le donne vittime di violenza.

Lo spazio del palazzetto sarà allestito con panchine e scarpe rosse, e le varie attività saranno precedute da letture sul tema della violenza alle donne.

Tantissime le proposte nelle quattro giornate di manifestazione, aperte a tutti e gratuite: giocosport, wellness, nordic walking, ginnastica artistica, karate, danza, autodifesa, taekwondo, pallavolo, yoga, calcio a 5 femminile, zumba fitness e basket.

Si segnalano inoltre due significativi appuntamenti al sabato: alle ore 10 un seminario di psicologia dello sport “Perché lo sport fa bene alle donne, alla mente e alla leadership”, e alle ore 16 un incontro “Mai più vittime grazie allo sport” con testimonianze a confronto per ricordare le vittime di violenza. Interverranno la giornalista Luisa Rizzitelli, Presidente di Assist, e l’Assessore allo sport Diego Bonavina. La manifestazione si concluderà domenica con la gara di ginnastica artistica “Coppa d’autunno”, prima competizione della stagione.

Programma completo: https://www.usaclipadova.org/cms/sportdonna/

https://www.usaclipadova.org/cms/sportdonna/

https://www.facebook.com/events/264836325469555/

