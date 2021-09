Prezzo non disponibile

Sarà la tensostruttura di Carmignano di Brenta ad ospitare la manifestazione “Porte aperte allo sport paralimpico” promossa dal Comitato italiano Paralimpico (CIP) Regione Veneto. Un’iniziativa che mira a diffondere l’idea paralimpica e il massimo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili.

«Cinque giornate nella quali dieci ospiti del Centro Diurno Vasi di creta di Carmignano di Brenta, con l’aiuto dei tecnici del CONI, potranno sperimentare le varie discipline paralimpiche – spiega il presidente del CIP Veneto Ruggero Vilnai – Al loro fianco altrettanti ragazzi normodotati che assumeranno il ruolo di tutor: affiancando i ragazzi disabili In questo modo sarà possibile garantire un intervento personalizzato e al contempo realizzare un contesto di gruppo/squadra volto all’inclusione di tutti, con oggetto di attenzione non il deficit di qualcuno, ma il successo del gruppo».

Le attività si svolgeranno dalle 13.30 alle 15.30 dal lunedì 13 al venerdì 17 e comprenderanno diverse discipline: calcio balilla e freccette, la boccia, badminton, tennistavolo, tiro con l’arco.

«Abbiamo immediatamente dato la disponibilità della nostra struttura – commenta l’Amministrazione comunale di Carmignano di Brenta – progettata per rispondere ad ogni normativa di sicurezza e inclusività. I partecipanti, che saranno tenuti a rispettare le restrizioni imposte dalla pandemia, troveranno uno spazio accogliente dove praticare queste discipline e siamo certi che l’esperienza sarà significativa anche per i giovani tutor, che impareranno a superare stereotipi e pregiudizi, confrontandosi in modo concreto con il concetto di diversità e potandolo nel loro ambiente scolastico e tra i loro amici».

"Porte aperte allo sport paralimpico" a Carmignano di Brenta si svolgerà durante la settimana dal 13 al 17 settembre 2021 dalle ore 13.30 alle ore 15.30, in tensostruttura in via Ugo Foscolo.

