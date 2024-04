Sport e solidarietà, torna la magia del Giocagin una festa collettiva targata UISP al Parco Raciti

È quasi tutto pronto per l’edizione 2024 di Giocagin, la manifestazione nazionale Uisp che porta migliaia di ginnasti e sportivi nei palazzetti dello sport di tutta Italia, ma anche in piazze e scuole. Da trentasei edizioni il Giocagin propone su scala nazionale una ricetta unica fatta di sport, spettacolo e divertimento, con un pensiero costante rivolto alla solidarietà.

Il Comitato UISP Padova torna a farà la sua parte. Sabato 13 aprile, dalle 15.30 alle 18, sarà il Parco Raciti (Via Pelosa 74, Padova) ad aprire le danze di un'edizione pronta a stupire grazie ad un contenitore che combina lo sport e il movimento con le più disparate forme artistiche ed espressive. Prenderanno parte all’iniziativa alcune ASD affiliate UISP dell'ambito delle discipline orientali, della danza, del pattinaggio e delle ginnastiche.

La città di Padova è pronta ad accendersi ancora una volta d'entusiasmo, trascinando centinaia di spettatori in un pirotecnico vortice di musica e colori. I tantissimi Atleti ed Atlete si susseguiranno in esibizioni di vario genere e disciplina.

Lo slogan di questa edizione, che unisce tutte le manifestazioni nazionali Uisp, è Movimenti Sostenibili, per evidenziare l’impegno dell’associazione nella promozione di uno sport attento alla tutela dell’ambiente ma anche rivolto all’inclusione, di ogni abilità, di ogni talento, di ogni passione sportiva.

Giocagin è nato alla fine degli anni ‘80 come manifestazione nazionale dell’Uisp capace di raccogliere, in un’unica rassegna, varie attività di sportpertutti che vengono praticate in palestra, da persone di tutte le età. Giravolte vorticose, nastri in aria, costumi colorati e musica ritmata: questi sono solo alcuni degli elementi che rendono Giocagin una manifestazione speciale, pensata per i bambini ma amata dagli sportivi di tutta Italia e di tutte le età.

