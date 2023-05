Spring Party presso Cantina Italiana

Il 31 maggio Cantina Italiana inaugura il suo giardino per festeggiare compleanni, eventi con gli amici o semplicemente per godervi un momento di relax. Non perdete l'occasione di godervi l'offerta di apertura: primo calice in omaggio.

Una serata speciale con la musicista Rita Muro e il suo pianista, dove potrete degustare i vini di Tenuta S. Antonio Valpolicella Verona, tra cui il Vigna Monte Ceriani Soave, il Vecchie Vigne Soave e il Fontana Soave. Ma non finisce qui, ci saranno anche altre sorprese da gustare!

La musica inizia alle 21 e dura fino alle 23, ma l'aperitivo inizia già alle 18 con la Cicchetteria Gourmet. Ricordatevi di prenotare: tel. 375 689 7360.