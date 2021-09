"Spritziamo di salute”, l’appuntamento online organizzato da Synlab a Padova

“Cuore di donna. Battiti da non tradire. Il rischio cardiovascolare femminile sottostimato o sconosciuto?”: questo il titolo del quarto incontro online che si terrà mercoledì 22 settembre alle ore 18 di “Spritziamo di salute”, l’apprezzata serie di appuntamenti online e aperti a tutta la cittadinanza che SYNLAB, azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica, organizza durante l’orario dell’aperitivo con l’obiettivo di approfondire tematiche attuali di salute e prevenzione.

«Parlare al, e del, Cuore delle Donne è oggi di estrema importanza e attualità – dichiara la Dr.ssa Geeta Giulia Costa – Il rischio cardiovascolare femminile è un tema enormemente sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero ma la cardiopatia ischemica? Una morte su tre, nelle donne, è dovuta a questa patologia ma la percezione è che questa non sia una “malattia delle donne”. In particolare, il rischio cardiovascolare femminile è un male che statisticamente colpisce con maggior facilità le over 50 ma che, purtroppo, incide anche sulla vita delle giovani donne, soprattutto se fumatrici e contestualmente utilizzatrici di contraccettivi orali. Un tema caldo, di grande attualità e di cui però si parla ancora troppo poco. Tra i fattori di rischio, infatti, vi sono sicuramente la scarsa consapevolezza (in primis delle stesse donne), la disinformazione e l’atipicità dei sintomi».

«A partire dallo scorso anno, SYNLAB ha attivato un’importante campagna di prevenzione sul tema chiamata appunto Cuore di Donna – sottolinea Andrea Buratti, Direttore Area Nord SYNLAB Italia – Grazie all’impegno dei nostri specialisti e a diverse collaborazioni attivate sul territorio, siamo riusciti a intercettare un ampio pubblico di donne e a portare loro un messaggio vitale per la loro salute e il loro benessere attraverso eventi di sensibilizzazione come Spritziamo di Salute, materiali informativi e iniziative di screening e prevenzione specifiche».

L’evento sarà moderato dal Dr. Stefano Fortinguerra, Direttore Sanitario SYNLAB Data Medica e interverranno:

Dr.ssa Antonella Agnello, Ginecologa e Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio SYNLAB Euganea Medica

Dr.ssa Geeta Giulia Costa, Cardiologa presso SYNLAB Data Medica

Tutti i materiali della campagna SYNLAB “Cuore di Donna” sono disponibili online su www.SYNLAB.it e la serie di eventi “Spritziamo di salute” proseguirà nei prossimi mesi con incontri su temi di grande attualità inerenti la salute, la prevenzione e il benessere.

SYNLAB è una rete nazionale di laboratori e centri polidiagnostici; con oltre 2.800 tra dipendenti e collaboratori e oltre 250 punti prelievo sul territorio, è oggi il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia.