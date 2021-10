Torna "Spritziamo di salute", l’appuntamento organizzato da Synlab a Padova

Si terrà il 28 ottobre alle ore 18 il sesto appuntamento online “Spritziamo di Salute”, l’iniziativa aperta al pubblico e promossa dai Centri Synlab di Padova che di volta in volta ha lo scopo di approfondire tematiche attuali legate alla salute e alla prevenzione. L’incontro dal titolo “I bambini non sono piccoli adulti. Parliamone con gli specialisti del settore” è dedicato ad approfondire alcune problematiche legate all’età pediatrica e rappresenta l’occasione per far conoscere alla cittadinanza il nuovo servizio di Pediatria Specialistica dedicato ai bambini e agli adolescenti (0-17 anni) che i Centri di Padova hanno da poco inaugurato mettendo a disposizione un’equipe dei migliori specialisti sul campo per sostenere e risolvere i problemi di queste delicate fasce di età.

«Il bambino non è un piccolo adulto – puntualizza Gianluigi Scannapieco, Chief Clinical Medical Officer Synlab Italia, azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica – e sono necessarie attenzioni e percorsi dedicati e personalizzati per poter garantire la migliore risposta integrata ai problemi di salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Quando si ammala un bambino, si ammala tutta la famiglia: i genitori devono trovare uno specialista affidabile e sicuro che, in collaborazione con il Pediatra e il Medico di famiglia, possa gestire in totale serenità le esigenze di salute dei piccoli pazienti».

All’evento intervengono:

Dott. Gianluigi Scannapieco, Chief Clinical Medical Officer Synlab Italia

Dott. Mirco Meneghel, Psicologo dell’età evolutiva al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica

Dott. Giuseppe Bertollo, Medico specialista in Dermatologia al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica

Dott.ssa Antonella Agnello, Ginecologa e Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio Synlab Euganea Medica

La serie di eventi “Spritziamo di salute” proseguirà nei prossimi mesi con incontri su temi di grande attualità inerenti la salute, la prevenzione e il benessere.

La partecipazione ai webinar online è gratuita e le modalità per iscriversi si trovano sul sito: https://www.gruppodatamedica.net/.