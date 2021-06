"Sprizz nic" a Villa Roberti per un aperitivo alternativo

Giugno fa rima con "Sprizz Nic". Il parco è aperto domenica 13 giugno (e poi anche il 20 e 27 giugno), dalle ore 16 alle 21. Continuano le domeniche a Villa Roberti.

A giugno apre il Parco, di domenica dalle 16 alle 21. Sull'erba, con le tue coperte, o sui nostri tavolini, per un pomeriggio in pieno in relax, immerso nella tranquillità del Parco, per un aperitivo alternativo, in compagnia de i Retro'Datati.

Per i più piccoli percorsi nel bosco e tante attività tutte da scoprire, di domenica in domenica...e alle 17 le visite guidate (su prenotazione ): 7 euro per una durata di 45 minuti.

Costi:

INGRESSO: 3 euro

RESIDENTI: 1 euro

GRATIS fino ai 4 anni

Web: https://www.villaroberti.com.

