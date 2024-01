"Sprolico", spettacolo liberamente tratto dalle opere di Angelo Beolco detto "Il Ruzante"

Prende il via sabato 3 febbraio il Festival di Barco Teatro dedicato alla Commedia dell’Arte: progettato da Bruno Lovadina e Belteatro, porterà sul palco x 4 sabati alcuni tra i più divertenti canovacci e delle più famose maschere della Commedia dell’arte, recitati e indossate da altrettanti straordinari protagonisti: Aristide Genovese, Nora Fuser e, evento clou del Festival, l’Arlecchino del “Piccolo Teatro” di Milano, Enrico Bonavera.

Il Festival propone anche, in chiusura, un laboratorio teatrale sull’uso della maschera e lo studio di alcuni canovacci. L’inaugurazione non puó che essere dedicata a Ruzante, padre di tutte le commedie, il più grande "cantore" del territorio veneto al quale la Commedia dell'Arte si ispira, con "Sprolico", irresistibilmente interpretato da Aristide Genovese e Bruno Lovadina. Vi aspettiamo per un colto ma popolare divertimento, per chi vuole anche anticipato da una gustosa cena (a tema veneziano).