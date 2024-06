La Stagione armonica, concerto per festeggiare Sergio Balestracci e i suoi 80 anni alla Chiesa di San Benedetto

Sabato 22 giugno, alle ore 20.30, alla Chiesa di S. Benedetto, nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per gli 80 anni del maestro Sergio Balestracci, concerto di polifonia sacra, con La stagione armonica, diretta da Paolo Faldi, e Carlo Rossi all’organo.

Il programma presenta brani della polifonia sacra tra cinque e seicento, uno dei suo periodi più ricchi, e include una delle “riscoperte” del Maestro Balestracci, l’Antifona Salve Regina del monaco camaldolese Orazio Tarditi. Verrà anche eseguito il Magnificat di Monteverdi, opera di grande espressività e affascinante esempio delle nuove sperimentazioni armoniche dell’epoca.

La Stagione Armonica è un ensemble specializzato nel repertorio rinascimentale e barocco, ed ha alle spalle una una lunghissima esperienza di collaborazione con musicisti come Nigel Rogers, Jordi Savall, Peter Maag, Gianandrea Gavazzeni, Gustav Leonhardt, Riccardo Muti. Ha collaborato con prestigiose orchestre e ha partecipato ai più importanti festival e rassegne in Italia e all'estero. Ha registrato per la RAI, per le radio e televisioni tedesca, svizzera, francese, belga. Ha inciso per molte case discografiche. Dal 1996 il Maestro Sergio Balestracci ne è il direttore artistico.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

Biglietti: ingresso libero (nel limite dei posti disponibili)

info@amicimusicapadova.org https://www.amicimusicapadova.org

