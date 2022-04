La Stagione armonica, concerto vocale e strumentale alla Chiesa di San Benedetto

Concerto per la Settimana Santa martedì 5 aprile nella chiesa di S. Benedetto con La Stagione Armonica diretta da Sergio Balestracci. Programma dedicato alla musica sacra di Tomàs Luis de Victoria, uno dei più importanti compositori spagnoli. Vissuto tra il 1548 e il 161, viene spesso accostato all’italiano Palestrina, anche se Tomàs Luis de Victoria non compose musica profama, ma si dedicò unicamente alla composizione di musica sacra.

L’ Officium Defunctorum (1605), opera in programma nel concerto, fu composta in Spagna occasione della morte dell’Imperatrice Maria d’Asburgo, figlia di Carlo V, grande estimatrice delle arti e della musica. Per le sue esequie Victoria compose uno dei suoi capolavori, dotato di una grandissima forza espressiva. Il raffinato gioco delle voci è di grande impatto emotivo e trasmette un livello di spiritualità unico nel suo genere.

La Stagione Armonica, l’ensemble a cui è affidato il concerto, è specializzato proprio nel repertorio rinascimentale e barocco. Gruppo nato nel 1991 dai madrigalisti del Centro di Musica Antica di Padova, può vantare una lunghissima esperienza di collaborazione con musicisti come Nigel Rogers, Jordi Savall, Peter Maag, Gianandrea Gavazzeni, Gustav Leonhardt, Riccardo Muti. Ha collaborato con prestigiose orchestre e ha partecipato ai più importanti festival e rassegne in Italia e all'estero. Ha registrato per la RAI, per le radio e televisioni tedesca, svizzera, francese, belga. Ha inciso per molte case discografiche. Dal 1996 il Maestro Sergio Balestracci, importante musicista, docente e musicologo, è il direttore artistico della Stagione Armonica. Nella sua lunga attività concertistica e di studioso fu tra i primi in Italia a valorizzare la musica rinascimentale e barocca.

