Gran finale al Verdi della stagione OPV con la pianista Leonora Armellini e il direttore Michele Gamba

Con un percorso costellato da tredici tappe rivolte all’ascolto di insoliti accostamenti musicali, la 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto intitolata “Peripezie!”, e firmata dal Direttore artistico e musicale Marco Angius, giunge così al gran finale con il quattordicesimo e ultimo concerto. Giovedì 23 maggio alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova l’evento conclusivo della Stagione OPV vedrà protagonisti la pianista padovana Leonora Armellini e il direttore Michele Gamba, tra gli interpreti più poliedrici ed interessanti, il cui debutto nel 2023 al Metropolitan di New York è stato accolto come "migliore esecuzione dell'anno" da parte del New York Times.

In programma due Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, alternati da Washington's Birthday del compositore americano Charles Ives, brano scritto nel 1909 per ricreare in musica una fredda e triste notte di febbraio, pubblicato poi nel 1913 come primo movimento di A Symphony: New England Holidays, e Piccola musica notturna di Luigi Dallapiccola, brano suggestivo che il compositore italiano scrisse del 1954, sollecitato da una poesia del 1912 di Antonio Machado della quale la musica ne evidenzia le valenze oniriche e metafisiche. Il titolo di quest’ultimo brano rievoca il mondo musicale di Wolfgang Amadeus Mozart, del quale verranno eseguiti il Concerto in do maggiore K 246, dedicato alla contessa Antonie von Lützow, nipote del principe-arcivescovo Colloredo e pianista di buon livello, e il Concerto in la maggiore K 488, scritto dieci anni dopo, il cui Adagio rappresenta una delle pagine più intense e struggenti che il grande compositore austriaco ci ha lasciato.

Leonora Armellini ha vinto giovanissima il “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010). L’esito è stato brillantemente confermato nell’edizione del 2021, con un Quinto Premio che ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. Fra i numerosi premi e riconoscimenti per le sue qualità artistiche e umane, Leonora Armellini ha ricevuto nel 2013 dalle mani di Zubin Mehta il premio “Galileo 2000 Pentagramma d’oro” per il “grande coraggio e talento musicale”.

Affermatosi come uno degli interpreti più poliedrici ed interessanti degli anni recenti, dopo le importanti esperienze come assistente di Antonio Pappano e Daniel Barenboim, Michele Gamba debutta al Covent Garden di Londra, riscuotendo grande successo di pubblico e critica. Invitato da numerosi teatri ed orchestre europei, debutta al Teatro alla Scala di Milano nel 2016. Da allora stabilisce un rapporto di stima e fiducia con l’Orchestra ed il teatro milanese che lo porterà a prendere parte a diverse produzioni negli ultimi anni. È stato chiamato dalla Semperoper di Dresda a dirigere Die Zauberflöte nella produzione che ha segnato la riapertura del teatro dopo la pandemia. Ha inaugurato la scorsa Stagione della Washington National Opera con Il Trovatore di Verdi, ottenendo importanti consensi dalla critica internazionale, ed il suo debutto al Metropolitan di New York con L’elisir d’amore è stato definito dal New York Times “best performance of the year 2023”. Tra i prossimi impegni, la ripresa di Madina alla Scala, le celebrazioni pucciniane con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ed un nuovo progetto di Marco Momi per Milano Musica, in collaborazione con l’IRCAM di Parigi.

Biglietti

Intero (platea, palchi pepiano e I ordine): 28 euro / 25 euro OPV Card e Soci Amici OPV;

Ridotto (palchi II ordine e galleria): 23 euro / 20 euro OPV Card e Soci Amici OPV

Ridotto Under 35 (galleria): 10 euro.

I biglietti per i concerti saranno acquistabili online su Vivaticket.it (+ dir. prevendita) e presso i punti vendita Vivaticket e presso il botteghino del Teatro Verdi.

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista giovedì 23 maggio alle ore 17 al Teatro Verdi di Padova.

Biglietto Intero 10 euro;

Ridotto 7 euro (OPV Card, Amici OPV); 5 euro

Ridotto giovani (Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD).

Programma

Giovedì 23 maggio 2024, ore 20.45 - Padova, Teatro Verdi

Orchestra di Padova e del Veneto

Michele Gamba, direttore

Leonora Armellini, pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per pianoforte e orchestra K 246 e K 488

Luigi Dallapiccola

Piccola musica notturna

Charles Ives

Washington's Birthday

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/05/23/2067/