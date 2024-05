“Peripezie!”: Marc Niemann (Direttore) e Jan Lisiecki (pianoforte) per la 58esima stagione concertistica OPV

Intero 20 euro; 17 euro su esibizione di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV Ridotto 10 euro (Under 35)

Giovedì 9 maggio 2024 in programma a Padova, Auditorium Pollini - Via Carlo Cassan 17 per la 58esima stagione concertistica OPV “Peripezie!” il concerto con

Biglietti

Intero 20 euro / 17 euro OPV Card – Soci Amici OPV

Ridotto Under 35 10 euro

Disponibili online su Vivaticket.it e al botteghino, il giorno del concerto, a partire dalle ore 20.

La 58ª Stagione concertistica dell'Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova

Programma

9 maggio 2024, ore 20.45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Nieman Direttore

Jan Lisiecki Pianoforte

Programma

Ludwig van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n. 4

Béla Bartók - Divertimento per archi

Joseph Haydn - Sinfonia n. 103 "Drumroll"

23 maggio 2024, ore 20.45

Teatro Verdi

via del Livello 32 | Padova

Michele Gamba Direttore

Leonora Armellini Pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra K 246 e K 488

Fausto Romitelli - The nameless city (1997)

Charles Ives - Washington's Birthday

Info web

