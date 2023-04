Amici della Musica, Roberto Cominati "Un pianoforte per Padova" per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Giovedì 13 aprile, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, recital di pianoforte affidato a Roberto Cominati, in sostituzione del concerto previsto di Alexander Gadjev, impossibilitato a partecipare a causa di un imprevisto problema di salute. Alla tastiera dello Steinway gran coda della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo messo a disposizione della città (2004) sarà appunto Roberto Cominati, interprete storico allievo della grande tradizione pianistica di Aldo Ciccolini, con un programma di grande effetto e impatto emotivo: Carnaval op. 9 di R. Schumann e la Sonata n. 3 op. 58 di F. Chopin.

La fama di Roberto Cominati risale al 1993, quando il pianista si è imposto all’attenzione della critica e delle maggiori sale da concerto internazionali grazie al primo premio al Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Nel 1999 ha inoltre ottenuto il premio del pubblico “Jacques Stehman” della TV belga e dell’emittente francese TV5, nell’ambito del Concorso “Reine Elisabeth’’ di Bruxelles. In Italia è ospite di prestigiose istituzioni musicali come il Teatro alla Scala, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro La Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di Napoli, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l'Accademia Chigiana di Siena, il Festival dei Due Mondi di Spoleto. All’estero ha suonato nelle capitali europee, oltre che negli Stati Uniti, in Cile, Uruguay, Brasile, Giappone e Australia. Fra gli appuntamenti recenti e futuri si segnalano: concerti con l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con la Tokyo Symphony Orchestra, in duo con Giovanni Gnocchi per gli Amici della Musica di Firenze, gli Amici della Musica di Verona, l'Unione Musicale di Torino. Sta portando a termine l'incisione discografica dell'integrale per pianoforte di Claude Debussy, per Decca (di cui sono già disponibili i primi due CD). Tra le precedenti incisioni ricordiamo il CD “Bach & Handel. Transcriptions for Piano” e l'integrale per pianoforte di Ravel.

Alle ore 10.30 prova aperta all’Auditorium Pollini.

In breve

Giovedì 13 aprile 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Un pianoforte per Padova

Roberto Cominati pianoforte

Robert Schumann Carnaval op. 9

Frédéric Chopin Sonata n. 3 op. 58

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/04/13/681/