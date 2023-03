Amici della Musica: il Trio Atos per la 66esima stagione concertistica al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Lunedì 13 marzo 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Trio Atos Integrale dei Trii di Mendelssohn, Schumann, Brahms (2° concerto)

Annette von Hehn, violino

Stefan Heinemeyer, violoncello

Thomas Hoppe, pianoforte

Musiche di Brahms, Schumann, Mendelssohn

Il concerto

Lunedì 13 marzo, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, nell’ambito della 66a stagione degli Amici della Musica di Padova ritorno del TRIO ATOS, una delle formazioni tedesche più apprezzate in tutto il mondo, per il secondo concerto del Progetto triennale dedicato all’integrale dei Trii di Mendelssohn, Schumann e Brahms. In programma il Trio op. 101 di Brahms, il Trio op. 63 di Schumann e il Trio op. 49 di Mendelssohn-Bartholdy. Tutte e tre composizioni considerate tra i capolavori della letteratura per trio archi e pianoforte, per la loro originalità, per la bellezza dei temi e l’equilibrio lirico tra gli strumenti.

Ovunque nel mondo, il TRIO ATOS incontra l'entusiasmo del pubblico e riscuote giudizi superlativi dai critici. Non a caso è stato definito “tre voci, un suono” per la loro perfetta unità nel fraseggio, nel suono e nella capacità interpretativa. Subito dopo essersi costituito in Germania nel 2003, il trio ha iniziato ad ottenere importanti riconoscimenti, come nel 2007 il Kalichstein-Laredo-Robinson International Trio Award, il più famoso premio americano per la categoria “Trio con pianoforte”. Negli anni 2010 e 2011 il trio è stato inserito nell'esclusivo programma "New Generation Artists" della BBC Radio 3. Numerose tournée in Europa, Sud America e Stati Uniti e la partecipazione a famosi festival tedeschi e europei hanno portato il TRIO ATOS ad esibirsi nelle sale più prestigiose, dalla Carnegie Hall di New York, al Teatro Colon di Buenos Aires, la Wigmore Hall di Londra, al Concertgebouw di Amsterdam, eseguendo le opere più importanti per trio archi e pianoforte. Anche le loro incisioni (Beethoven, Schubert e Schumann) hanno riscosso un grande successo. Prova aperta alle ore 10.30, Auditorium C. Pollini.

La stagione

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Ingresso

Biglietti: Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763