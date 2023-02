Amici della Musica: James Newby, baritono, e Simon Lepper, pianoforte, per la 66esima stagione concertistica al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

James Newby baritono

Simon Lepper pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, F. Schubert, G. Mahler, B. Britten

Dettagli

Il concerto dal titolo “I wonder as I wander”(“mi chiedo mentre vago”) è in programma mercoledì 15 febbraio, alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini, nell’ambito della 66a stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova. Con una originale scelta di pezzi legati al tema del vagabondo, sia in senso fisico che spirituale, il tenore inglese James Newby invita il pubblico a viaggiare con la mente e l’anima attraverso la musica di Britten, Schubert, Beethoven e Mahler.

James Newby si è affermato grazie ad una serie di prestigiosi premi e ha ricevuto il Borletti-Buitoni Trust Award, come riconoscimento “per uno dei giovani musicisti più eccezionali della sua generazione”. Newby è BBC New Generation Artist e Rising Star per l'Orchestra of the Age of Enlightenment. Ha recentemente debuttato con la BBC National Orchestra of Wales con le arie della Passione secondo Matteo di Bach, e con il pianista Simon Lepper ha eseguito il ciclo schubertiano Die Schöne Müllerin. Il programma “I wonder as I wander” ripercorre quello del suo debutto discografico (BIS, 2019/2020), che ha riscosso lusinghiere recensioni (Gramophone etc.) Simon Lepper è attualmente uno dei pianisti più apprezzati nell’ambito della musica vocale da camera. Si è formato al King's College di Cambridge e alla Royal Academy of Music e attualmente insegna al Royal College of Music di Londra. Nella sua attività ha collaborato con famosi cantanti e si è esibito in importanti sali quali la Wigmore Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York e la Frankfurt Opera. Vanta un’ampia discografia. Il giorno dopo il concerto masterclass in collaborazione con il Conservatorio Pollini.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info:

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/02/15/674/